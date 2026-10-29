Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các lệnh chuyển tiền như sau

Cơ quan công an vừa cảnh báo về thủ đoạn hướng dẫn cài đặt "ứng dụng Dịch vụ công giả mạo" khiến tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể bị "bốc hơi" trong tích tắc.

Ngày 23/10 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp phát cảnh báo cho hay, lợi dụng chủ trương số hóa và việc người dân đang tích cực thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tội phạm công nghệ cao đã liên tục thay đổi thủ đoạn, gọi điện mạo danh cán bộ Công an, cán bộ Thuế để hướng dẫn cài đặt các ứng dụng giả mạo.

Chỉ với vài thao tác tải phần mềm ngoài luồng và cấp quyền truy cập trên điện thoại, nạn nhân đã vô tình trao toàn quyền điều khiển thiết bị cho kẻ gian.

Hậu quả là toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm online bị chiếm đoạt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt mà nạn nhân không hề hay biết.

Hé lộ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Cụ thể, trong thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều tỉnh thành, hàng loạt người dân đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi.

Ảnh được tạo bởi Ai.

Khi cài đặt, ứng dụng này sẽ yêu cầu cấp quyền "Trợ năng" (Accessibility). Ngay khi được cấp quyền, phần mềm độc hại sẽ âm thầm chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, tự động đọc mã OTP gửi về tin nhắn và thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang tài khoản của tổ chức lừa đảo.

Hành vi sử dụng công nghệ cao để "móc túi" người dân sẽ đối diện với hình phạt nghiêm khắc

Về xử phạt hành chính: Theo Nghị định 174 của Chính phủ hành vi tạo lập, phát tán các phần mềm độc hại, ứng dụng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông của cá nhân sẽ bị phạt tiền rất nặng, có thể lên tới hàng chục triệu đồng và tịch thu toàn bộ thiết bị vi phạm.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 290 Bộ luật Hình sự (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản), cụ thể như sau:

Ảnh được tạo bởi AI.

Cơ quan công an khuyến cáo, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là chiếc "két sắt" chứa toàn bộ tài sản của bạn.

Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào bên ngoài cửa hàng chính thức (như CH Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS) dù người gọi tự xưng là ai.

Cơ quan chức năng không bao giờ làm việc, yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản hay hướng dẫn cài đặt phần mềm qua điện thoại, Zalo.

Khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, hãy lập tức cúp máy, chặn số và đến trực tiếp trụ sở cơ quan gần nhất để làm việc, xác minh.