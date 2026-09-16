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Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau

Duy Anh
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Công an Quảng Ninh vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân, người dân cần đặc biệt chú ý...

Thủ đoạn dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan công an, trong thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vay vốn tín chấp của người dân, một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người môi giới hỗ trợ vay vốn để tiếp cận khách hàng.

Các đối tượng thường đăng tải thông tin "hỗ trợ vay nhanh", "vay tín chấp không cần thế chấp", "hồ sơ đơn giản, giải ngân trong ngày" trên mạng xã hội, các hội nhóm, ứng dụng nhắn tin để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

Sau khi tiếp cận, đối tượng yêu cầu người vay cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin nghề nghiệp, hình ảnh giấy tờ tùy thân và thực hiện các bước xác minh hồ sơ và lợi dụng những thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể như sau:

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau - Ảnh 1.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Cần chủ động kiểm tra tài khoản để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố khuyến cáo:

Tuyệt đối cảnh giác với các cá nhân, tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc "cộng tác viên hỗ trợ vay" nhưng không có thông tin xác thực. Người dân có nhu cầu vay vốn cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng, công ty tài chính và các kênh chính thức để thực hiện hồ sơ.

Không cung cấp tùy tiện hình ảnh CCCD, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu sinh trắc học cho người không rõ danh tính.

Không truy cập các đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP để "xác nhận giải ngân", "kích hoạt khoản vay", "nhận tiền vay". Ngân hàng, tổ chức tín dụng không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho nhân viên qua điện thoại, mạng xã hội.

Trước khi ký hợp đồng vay, cần kiểm tra chính xác đơn vị cho vay, số tiền vay, tài khoản nhận giải ngân, lãi suất, phí và các nghĩa vụ liên quan. Người vay cần chủ động kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình để biết chính xác khoản tiền được giải ngân và kịp thời phát hiện giao dịch bất thường.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân cần nâng cao cảnh giác: Không có khoản vay nào "nhanh chóng, dễ dàng" mà phải đánh đổi bằng việc giao thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực cho người khác. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân chính là biện pháp quan trọng để phòng ngừa lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau


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