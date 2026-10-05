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Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Văn Chế
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Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua giảm giá hấp dẫn trong phân khúc MPV 7 chỗ. Nhiều mẫu xe phổ thông được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tiền mặt và quà tặng, giúp giá bán thực tế giảm sâu, thậm chí xuống dưới 600 triệu đồng.

Loạt xe 7 chỗ được giảm giá mạnh, có mẫu tiết kiệm hơn 100 triệu đồng.

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Tags

xe 7 chỗ

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