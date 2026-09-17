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Khởi tố, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Tú SN 1993

Duy Anh
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Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú bị khởi tố để điều tra về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản và tàng trữ ma túy.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 29/8, Công an xã Thanh Oai đã nhận được trình báo của 3 người dân về việc mất trộm xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát địa bàn, các tuyến đường, truy tìm đối tượng và tang vật.

Đến ngày 31/8, qua phối hợp với Công an xã Dân Hòa, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Tuấn Tú (SN 1993), Nguyễn Hồng Linh (SN 1986) cùng trú tại phường Khương Đình liên quan vụ việc trộm cắp tài sản.

Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hồng Linh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Thanh Oai xác định đối tượng Lương Hồng Quảng (SN 1984; trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn Tú, phát hiện, thu giữ tang vật là ma túy được Tú khai nhận để sử dụng cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Hồng Linh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an xã Thanh Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Tuấn Tú về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 249 và "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự

Còn Nguyễn Hồng Linh bị khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Lương Hồng Quảng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau
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