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Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Văn Chế
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Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản mới Triton 4WD AT Premium tại Việt Nam với giá bán lẻ 782 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Mitsubishi Triton có bản mới giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, số tự động, phối màu thể thao.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến biển số xe của tất cả người dân trên cả nước
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