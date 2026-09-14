Mitsubishi Triton có bản mới giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, số tự động, phối màu thể thao.
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực
Văn Chế |
Mitsubishi vừa ra mắt phiên bản mới Triton 4WD AT Premium tại Việt Nam với giá bán lẻ 782 triệu đồng, đã bao gồm VAT.
Theo Đời sống & Pháp luật Copy link
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