Công an điều tra giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng: Đã xác định 5 người có liên quan

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, thời gian gần đây, tình hình lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn nhận quà, trúng thưởng hoặc kiếm tiền nhanh của người dân để tổ chức các trò chơi như livestream cào vé số, quay số may mắn, vòng quay trúng thưởng, mở hộp quà bí mật, game đổi thưởng… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lôi kéo người tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn phổ biến là tạo lập tài khoản, trang hoặc hội, nhóm trên mạng xã hội; sử dụng các tài khoản ảo để tạo lượng người theo dõi, tương tác lớn, sau đó tổ chức livestream và thông báo người xem trúng thưởng có giá trị cao.

Khi nạn nhân liên hệ nhận thưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí xác minh, phí kích hoạt tài khoản, phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân…

Sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra lý do khác để yêu cầu nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Không chỉ có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, một số game đổi thưởng, trò chơi thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng còn là hình thức đánh bạc trái phép. Người tham gia có thể mất toàn bộ số tiền đã nạp và tùy tính chất, mức độ còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các loại vé được sử dụng có in chữ Trung Quốc, không được phép phát hành, kinh doanh tại Việt Nam.

Các đối tượng dàn dựng sẵn tình huống người chơi trúng giải thưởng lớn, sau đó yêu cầu nộp phí hồ sơ, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí “giải tỏa hạn chế” và nhiều khoản tiền khác để chiếm đoạt.

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây trên do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.

Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng thuê nhiều người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu xác định, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền; lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, đường dẫn tài khoản và chứng từ giao dịch; đồng thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an (Ảnh được tạo bởi AI).

Bên cạnh đó, cơ quan công an khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao.