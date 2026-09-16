Công an điều tra 2 giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 34,5 triệu đồng

Ngày 14/9, Công an phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do có nhu cầu vay tiền, một người dân tìm kiếm thông tin hỗ trợ trên mạng xã hội và liên hệ với một đối tượng tự giới thiệu có thể hỗ trợ làm thủ tục vay.

Ngày 6/8, đối tượng này hẹn người vay đến một địa điểm trên địa bàn phường Thốt Nốt để làm thủ tục.

Qua xác minh, Công an phường Thốt Nốt xác định người thực hiện hành vi trên là Lâm Phú Nhựt, sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình thực hiện thủ tục, Nhựt đề nghị người vay cung cấp căn cước công dân và sử dụng điện thoại của người vay để thực hiện các thao tác liên quan.

Sau khi hoàn tất thủ tục trên ứng dụng vay tiền, khoản vay 40 triệu đồng được phê duyệt. Khi khoản tiền được giải ngân, Nhựt nói không đúng sự thật rằng hạn mức vay không phù hợp nên không tiếp tục thực hiện khoản vay. Sau đó, số tiền vay được chuyển sang tài khoản khác mà người vay không biết và không kiểm soát.

Đối tượng Lâm Phú Nhựt tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Ngày 8/8, Nhựt tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của vợ người vay với tổng số tiền 34,5 triệu đồng. Tổng số tiền liên quan đến 2 vụ việc là 74,5 triệu đồng.

Hiện Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố Lâm Phú Nhựt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc cho thấy, việc để người khác sử dụng thông tin cá nhân, điện thoại hoặc thực hiện các thao tác liên quan đến hồ sơ vay có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tài sản và thông tin cá nhân.

Nếu thiếu cảnh giác, người dân có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch mà mình không biết hoặc không kiểm soát.

Để chủ động phòng ngừa, Công an phường Thốt Nốt khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính được phép hoạt động; chủ động liên hệ qua các kênh thông tin chính thức và tìm hiểu kỹ điều kiện, quy trình vay.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Trước khi xác nhận hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch, cần đọc kỹ nội dung và chỉ thực hiện khi đã hiểu rõ. Khi phát hiện khoản vay, giao dịch hoặc biến động tài khoản bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cho vay để được hỗ trợ; đồng thời lưu giữ thông tin liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an phường Thốt Nốt đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm dịch vụ vay tiền trên mạng xã hội; chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch, bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và tài sản của mình, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.



