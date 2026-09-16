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Bắt Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1999

Duy Anh
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Đây là một trong 3 đối tượng vừa bị bắt giữ trong vụ cướp tài sản trong nhà nghỉ tại An Giang.

Sáng ngày 14/9, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1999; Mai Hoàng Trọng, sinh năm 2004 và Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1988, cả 03 cùng trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo (Ảnh: Công an An Giang).

Đối tượng Mai Hoàng Trọng (Ảnh: Công an An Giang).

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 7/9, anh T. M. T. (sinh năm 1994, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đến Công an phường Long Xuyên trình báo về việc bị 3 đối tượng cướp tài sản tại nhà nghỉ Hà Nội thuộc khóm Tây Khánh 1, phường Long Xuyên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/9, Công an phường Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Thảo, Trọng và Dũng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/9, thông qua qua mạng xã hội Thảo quen biết anh T. và rủ đến nhà nghỉ Hà Nội để gặp nhau.

Trên đường chở nhau đến điểm hẹn, Thảo mượn anh T. 165 nghìn đồng để trả tiền xôi và bánh.

Khi đến nhà nghỉ, T. thuê phòng lên trước, khoảng 20 phút sau Thảo cùng Trọng vào phòng kêu T. đưa số tài khoản để chuyển trả số tiền đã mượn. Thảo tạo App đã chuyển tiền thành công giả cho T. số tiền 1,6 triệu đồng.

Sau đó, Thảo và Trọng đe doạ buộc T. chuyển trả số tiền đã chuyển dư lại cho Thảo, nhưng T. kiểm tra tài khoản thì chưa nhận được tiền nên không đồng ý trả lại.

Lúc này, Thảo điện thoại cho Dũng đến rồi cả nhóm đe dọa và xông vào đánh T., Thảo lấy điện thoại của T. kiểm tra phát hiện tài khoản Zalo Pay của T. còn 800 nghìn đồng nên đã buộc T. chuyển hết số tiền trên vào tài khoản của Thảo rồi cả nhóm bỏ đi.

Công an điều tra 2 giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 34,5 triệu đồng



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