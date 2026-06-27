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Con gái NSƯT Ngọc Huyền tốt nghiệp đại học ở Mỹ, danh ca Thanh Tuyền cũng có mặt

Tùng Ninh
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Danh ca Thanh Tuyền dù tuổi cao và sức khỏe không còn tốt vẫn bay tới trường để dự lễ tốt nghiệp của cháu nội.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ những hình ảnh xúc động trong lễ tốt nghiệp đại học của con gái Hà Tiên tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái hoàn thành chặng đường 4 năm học tập.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền tốt nghiệp đại học ở Mỹ, danh ca Thanh Tuyền cũng có mặt- Ảnh 1.

Ngọc Huyền cùng con gái và mẹ chồng Thanh Tuyền, mẹ ruột

Cô chia sẻ: "Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc với một người làm mẹ như tôi. Chắc những ai làm mẹ cũng sẽ hiểu cảm giác này. Con gái Hà Tiên của tôi đã tốt nghiệp đại học sau 4 năm học".

Đây được xem là dấu mốc đặc biệt đối với gia đình Ngọc Huyền. Vợ chồng nữ nghệ sĩ cùng ông bà ngoại của Hà Tiên đều có mặt để chung vui trong ngày trọng đại của con cháu.

Đáng chú ý, danh ca Thanh Tuyền dù tuổi cao và sức khỏe không còn tốt vẫn bay tới trường để dự lễ tốt nghiệp của cháu nội. Sự hiện diện của bà khiến cả gia đình thêm xúc động. Trong ngày quan trọng của con gái, Ngọc Huyền vui mừng tới nỗi mẹ cô nói: "Con gái ra trường mà như mẹ ra trường, mẹ còn vui hơn cả con".

Hà Tiên là con gái lớn của NSƯT Ngọc Huyền. Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, cô vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt khá lưu loát. Từ nhỏ, Hà Tiên được mẹ hướng dẫn ca hát và diễn xuất nên sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Thỉnh thoảng, cô theo mẹ tham gia các chương trình biểu diễn ở hải ngoại. Hà Tiên cũng từng về Việt Nam đóng phim và tham gia hai dự án do Ngọc Huyền đầu tư sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Khương Dừa.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền tốt nghiệp đại học ở Mỹ, danh ca Thanh Tuyền cũng có mặt- Ảnh 2.

Nhận xét về con gái Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long từng dành nhiều lời khen. Anh cho rằng việc Hà Tiên sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn nói tiếng Việt tốt là điều đáng ghi nhận.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi nói thật, về điện ảnh là Hà Tiên còn diễn hay hơn cả mẹ nó. Mẹ nó còn không diễn điện ảnh hay bằng nó. Nó diễn rất tự nhiên. Cái này tôi không nịnh mà thực sự tôi phải khen.

Phim Sầu riêng tôi không được diễn chung nên không biết, nhưng phim Yêu nhau ngày nắng ấm này tôi diễn chung nên bất ngờ về Hà Tiên quá. Hà Nam (con trai Ngọc Huyền) thì lại không được như vậy, chỉ hợp với nhạc sĩ sáng tác, không hợp với diễn xuất, sẽ thua chị nó".

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân tuyên bố sốc nặng về bạn trai
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sao Việt

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