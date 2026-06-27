Nam nghệ sĩ là ông chủ giàu có: "Tôi báo cho bạn biết, tôi mà không giỏi thì vợ bỏ lâu rồi"

"Tôi nói thật, tôi mà không giỏi, không đa tài thì vợ bỏ lâu rồi" – Vân Sơn nói.

Mới đây, tại chương trình Van Son's Kitchen, một khán giả đã gửi lời đến danh hài Vân Sơn như sau: "Bái phục Vân Sơn, người đa tài, vừa là nghệ sĩ giỏi vừa là doanh nhân giỏi, người đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi".

Vân Sơn

Vân Sơn thốt lên: "Trời đất ơi, nghe hết hồn! Tôi báo cho bạn biết, tôi còn bái phục tôi nữa là bạn.

Từ hồi nhỏ, tôi tưởng không cưới vợ được. Nhưng tới giờ, chẳng những tôi cưới được vợ mà còn sống với vợ tôi suốt ba mươi mấy năm trời.

Có ai mà sống với vợ được ba mươi mấy năm như tôi chưa? Tôi nói thật, tôi mà không giỏi, không đa tài thì vợ bỏ lâu rồi.

Nhưng tất cả mọi thứ đều là duyên hết. Tới tuổi này rồi, tôi ngẫm lại mọi thứ và thấy tất cả xảy ra trong đời đều là duyên.

Thực ra, với ngành nghề của tôi, tới bây giờ tôi mới biết mình ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Hồi nhỏ, tôi bước vào nghề vì đam mê và để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau này tôi mới biết nghề của mình ảnh hưởng lên rất nhiều thế hệ, rất nhiều người Việt Nam trên toàn thế giới.

Mỗi một tác phẩm của mình, tôi đều chọn lọc thật kỹ nội dung, lời nói, ngôn từ sao cho phù hợp với người Việt Nam trên toàn thế giới. Có nhiều bạn trẻ xem tôi là một thần tượng, một tấm gương để noi theo trong cuộc sống.

Có bạn trẻ nói với tôi rằng, khi đi học về mà thấy video của tôi là xem liền để học hỏi những cái mà tôi truyền đạt, truyền tải. Mỗi lần buồn, bạn đều xem video của tôi để được tiếp lửa, để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều cái đáng sống, đáng để bước tiếp được.

Tôi rất vui khi đọc được những chia sẻ như thế, rất vui khi ảnh hưởng tích cực được đến các bạn trẻ như vậy".

Danh hài Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hải ngoại thành công và có cuộc sống sung túc tại Mỹ. Năm 1994, ông thành lập Trung tâm Vân Sơn – thương hiệu giải trí nổi tiếng gắn liền với nhiều chương trình ca nhạc, hài kịch được đông đảo khán giả yêu thích trong và ngoài nước. Thành công trong hoạt động nghệ thuật cùng khả năng điều hành, phát triển thương hiệu đã giúp nam nghệ sĩ xây dựng cuộc sống ổn định và cơ ngơi đáng mơ ước nơi xứ người.

Dù đạt được nhiều thành tựu, Vân Sơn vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Ở tuổi ngoài 60, nam danh hài dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời theo đuổi các dự án nghệ thuật riêng. Ông hiện có cuộc sống viên mãn bên người vợ gắn bó hơn 30 năm và hai người con đã trưởng thành.