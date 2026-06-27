Nữ ca sĩ 1993 nói thẳng: "Tôi đi làm như đi chơi"

"Bolero đang thịnh hành, tôi vẫn thử sức ở những thể loại khác dù đi hát Bolero nhiều show, kiếm tiền dễ hơn" – Hồng Gấm cho biết.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồng Gấm. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi từng gặp không ít rào cản khi ban đầu không được gia đình ủng hộ đi theo con đường nghệ thuật.

Hồng Gấm

Giai đoạn đó, tôi rơi vào phân vân, loay hoay không biết nên đi theo con đường nào. Thế nhưng, bước ngoặt lớn đã đến vào năm 2017 khi tôi quyết định tham gia cuộc thi Ban nhạc quyền năng và được quán quân.

Đó là cột mốc giúp tôi khẳng định khả năng của mình với gia đình. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi có 200% sự tự tin để tập trung hoàn toàn vào ca hát.

Sau thành công đó, tôi tiếp tục thử thách bản thân và gặt hái thêm danh hiệu á quân Tỏa sáng sao đôi. Gia đình lúc đầu ngăn cấm nhưng sau lại tự hào về tôi.

Tôi luôn khao khát được thể hiện mình và không ngừng làm mới bản thân. Khi dòng nhạc Bolero đang thịnh hành, tôi vẫn thử sức ở những thể loại khác dù đi hát Bolero nhiều show, kiếm tiền dễ hơn.

Khi thử sức ở các sân chơi mới, tôi không đặt nặng chuyện thắng thua. Thắng mình ngày hôm qua là thắng rồi.

Điều tôi mong muốn nhất là khán giả ghi nhận sự thay đổi, trưởng thành của mình và tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ công chúng để cố gắng làm tốt nhất việc ca hát.

Dù vậy, dòng nhạc mà tôi tâm đắc nhất vẫn là nhạc trữ tình, nhạc xưa của các nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phú Quang. Với tôi, đây là những giai điệu mang cảm xúc dạt dào, giúp cô được là chính mình nhất.

Hiện tại, tôi đang thực hiện dự án cover 200 bài nhạc xưa và hiện tại đã hoàn thành được 100 bài. Đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là món quà tinh thần vô giá tôi muốn gửi tặng khán giả.

Đối với tôi, mỗi khi được đứng trên sân khấu, cảm giác chỉ hát thôi đã đem lại cho tôi nguồn năng lượng và cảm xúc bất tận.

Tôi biết mình đã chọn đúng nghề. Mỗi người đều có một sứ mệnh. Ngành nghề nào cũng có thử thách khó khăn nhưng khi được hát, tôi như được phiêu bồng, đi làm mà như đi chơi, không hề thấy vất vả hay mệt mỏi.

Ngoài đời, tôi thật thà và hơi vô tri. Tôi từng quên lời bài hát ngay trên sân khấu. Lúc không đi show, tôi chỉ thích ở nhà và xem phim. Tôi song ca ăn ý nhất với anh Quách Thành Danh".