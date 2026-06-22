Có thể phát hiện khối u qua giấc ngủ? Bác sĩ cảnh báo chớ chủ quan với 1 dấu hiệu thường gặp vào ban đêm

Nhiều người Việt gặp dấu hiệu này khi ngủ nhưng thường bỏ qua. Bác sĩ cảnh báo đó có thể là dấu hiệu của u não.

Mất ngủ là tình trạng khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của quá trình lão hóa nên thường chủ quan, tự tìm cách cải thiện tại nhà.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Đ.H. (59 tuổi, Hà Nội) sống chung với tình trạng mất ngủ triền miên. Ban đầu, bệnh nhân cho rằng đây là biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên cố gắng thích nghi. Thỉnh thoảng, bệnh nhân tự mua các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ để sử dụng nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời.

Dù tình trạng ngày càng kéo dài, bệnh nhân vẫn nghĩ nguyên nhân xuất phát từ tuổi tác và quá trình lão hóa tự nhiên. Chỉ đến khi những cơn đau đầu âm ỉ xuất hiện thường xuyên hơn, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, bệnh nhân mới quyết định đi khám tổng quát.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận ngoài tiền sử tăng huyết áp, bệnh nhân không có bệnh lý nghiêm trọng nào đáng chú ý. Để xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng bất thường, bác sĩ chỉ định thực hiện một số xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng, trong đó có chụp cộng hưởng từ (MRI) não.

Kết quả khiến bệnh nhân không khỏi bất ngờ. Hình ảnh MRI cho thấy xuất hiện một khối u vùng trán trái kích thước khoảng 27x15 mm, nghi ngờ u màng não. Sau khi đánh giá mức độ tổn thương và nguy cơ tiến triển của khối u, các bác sĩ đã tư vấn hướng xử trí phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng.

Hình ảnh phim chụp khối u não của bệnh nhân (Ảnh: BSCC).

U màng não có thể biểu hiện bằng nhiều dấu hiệu khác nhau

U màng não là khối u phát triển từ các lớp màng bao bọc não và tủy sống, chiếm khoảng 15% các trường hợp u não. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xuất hiện ở người trưởng thành, trong đó nữ giới có tỷ lệ mắc cao hơn nam giới.

Phần lớn u màng não là lành tính và phát triển chậm. Chính vì vậy, bệnh thường diễn biến âm thầm trong thời gian dài, ít biểu hiện rõ rệt, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc chụp chiếu vì một lý do khác.

Khi khối u phát triển đủ lớn và chèn ép các cấu trúc thần kinh, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau tùy theo vị trí tổn thương. Các dấu hiệu thường gặp gồm đau đầu kéo dài, rối loạn giấc ngủ, giảm trí nhớ, thay đổi tính cách hoặc hành vi.

Ở giai đoạn tiến triển hơn, bệnh có thể gây nhìn mờ, nhìn đôi, giảm hoặc mất thị lực, ù tai, giảm thính lực, tê bì vùng mặt, yếu hoặc liệt tay chân, co giật và động kinh. Một số trường hợp còn xuất hiện hội chứng tăng áp lực nội sọ với các biểu hiện đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn.

Theo ThS.BS Lê Quỳnh Sơn, Phòng Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Medlatec Cầu Giấy (Hà Nội), MRI và CT hiện vẫn là những phương pháp chẩn đoán hình ảnh quan trọng trong phát hiện và đánh giá các khối u não, bao gồm u màng não.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài hoặc tình trạng mất ngủ dai dẳng không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán phù hợp khi cần thiết có thể giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn.