Cô dâu "gây bão" MXH vì tạo hình quá gợi cảm, không thể rời mắt: Bí quyết để gầy mà vẫn đầy sức sống là 2 nguyên tắc khi ăn

Thế nhưng, ngay cả những người không thích tạo hình này cũng phải thừa nhận rất khó rời mắt khỏi Vương Sở Nhiên.

Những ngày qua, cái tên Vương Sở Nhiên tiếp tục phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện những hình ảnh cô dâu Vương Sở Nhiên trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn. Bộ váy cưới với thiết kế cúp ngực, ôm sát cơ thể và phần cổ khoét sâu khiến nữ diễn viên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình này có phần quá gợi cảm, chưa phù hợp với vẻ đẹp thanh tao vốn đã trở thành "thương hiệu" của cô.

Thế nhưng, ngay cả những người không thích tạo hình này cũng phải thừa nhận rất khó rời mắt khỏi Vương Sở Nhiên. Gương mặt với những đường nét hài hòa, làn da trắng mịn, bờ vai mảnh cùng vòng eo nhỏ nổi bật khiến mỗi khung hình của nữ diễn viên đều nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Không phải ngẫu nhiên Vương Sở Nhiên nhiều năm nay vẫn được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi". Từ đôi mắt, sống mũi, khí chất đến thần thái cổ điển, cô thường xuyên được đặt cạnh "thần tiên tỷ tỷ" trong những cuộc so sánh về nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện với ảnh chưa qua chỉnh sửa hay những bức hình chụp cận mặt, nữ diễn viên đều khiến cộng đồng mạng bàn tán vì nhan sắc gần như không có góc chết.

Bên cạnh gương mặt đẹp như "xé truyện bước ra", điều khiến nhiều cô gái tò mò hơn cả chính là vóc dáng mảnh mai nhưng không hề gầy gò, thiếu sức sống của nữ diễn viên sinh năm 1999.

Khác với suy nghĩ rằng muốn giữ eo phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, Vương Sở Nhiên lại duy trì vóc dáng bằng những nguyên tắc khá đơn giản nhưng bền vững.

Không cắt hoàn toàn tinh bột - bí quyết để gầy mà vẫn có năng lượng

Nhiều người giảm cân thường xem tinh bột là "thủ phạm" khiến cân nặng tăng nhanh. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên lại không lựa chọn cách cực đoan đó.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô đã thử chế độ ăn không tinh bột, nhưng kết quả là cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, da dẻ kém sức sống và tinh thần cũng bị ảnh hưởng.

Sau trải nghiệm này, cô quyết định đưa tinh bột trở lại thực đơn, nhưng theo cách khoa học hơn. Thay vì bánh ngọt hay các món nhiều đường tinh luyện, Vương Sở Nhiên ưu tiên những nguồn carbohydrate hấp thu chậm như khoai lang, yến mạch, gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên cám. Mỗi bữa đều có một lượng tinh bột vừa đủ để cơ thể có năng lượng hoạt động, đồng thời hạn chế cảm giác thèm ăn về sau.

Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đồng tình. Tinh bột không phải nguyên nhân trực tiếp gây tăng cân, vấn đề nằm ở tổng lượng calo nạp vào và chất lượng nguồn carbohydrate được lựa chọn. Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, giảm khối cơ và khó duy trì chế độ ăn lâu dài.

Protein xuất hiện trong cả 3 bữa ăn

Nếu có một nhóm thực phẩm gần như không bao giờ vắng mặt trong thực đơn của Vương Sở Nhiên thì đó là protein.

Theo nhiều chia sẻ của nữ diễn viên, dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, cô đều cố gắng bổ sung một nguồn đạm chất lượng. Thực đơn thường có thịt bò, ức gà, cá, trứng hoặc các thực phẩm giàu protein kết hợp cùng nhiều rau xanh.

Việc duy trì protein trong cả ba bữa giúp cơ thể có cảm giác no lâu hơn, hạn chế ăn vặt, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình kiểm soát cân nặng. Đây cũng là lý do dù sở hữu thân hình rất mảnh mai, Vương Sở Nhiên vẫn giữ được vẻ săn chắc, khỏe khoắn thay vì gầy gò, thiếu sức sống.

Các chuyên gia cũng cho rằng khi giảm cân, việc đảm bảo đủ protein đóng vai trò quan trọng không kém việc kiểm soát tổng năng lượng. Nếu lượng đạm quá thấp, cơ thể có xu hướng mất cơ nhiều hơn mất mỡ, từ đó làm giảm tốc độ trao đổi chất và khiến việc giữ dáng trở nên khó khăn hơn.

Có thể thấy, bí quyết của Vương Sở Nhiên không nằm ở những chế độ ăn khắc nghiệt hay phương pháp giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, cô lựa chọn cách nuôi dưỡng cơ thể bằng thực đơn cân bằng: không loại bỏ hoàn toàn tinh bột, luôn bổ sung protein trong cả ba bữa ăn và duy trì thói quen này mỗi ngày. Chính những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản ấy đã giúp nữ diễn viên giữ được vóc dáng thon gọn, đường cong thanh thoát nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.