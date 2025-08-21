Chàng trai ngất trong phòng họp, tỉnh dậy nhận tin sét đánh: Thận đã suy teo!

Một buổi chiều muộn tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, giữa dãy ghế chạy thận thưa thớt, ánh mắt Phong* (22 tuổi, quê Hà Nội) lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi tay gầy gò của anh đang nối với ống dẫn máu, gắn chặt vào chiếc máy lọc nhân tạo – thứ mà từ nay trở thành “người bạn đồng hành” suốt đời. Ít ai nghĩ rằng chàng trai trẻ, mới ngày nào còn tràn đầy sức sống, nay lại phải đối mặt với căn bệnh suy thận mạn tính.

Từ niềm tự hào gia đình đến cú sốc bệnh tật

Phong vốn là một học sinh ưu tú, được thầy cô kỳ vọng và bạn bè ngưỡng mộ. Ra trường chưa lâu, anh nhanh chóng được nhận vào làm tại một công ty lớn, công việc ổn định và mức lương cao, điều mà nhiều bạn đồng trang lứa mơ ước. Ở tuổi 22, Phong tự nhủ mình phải nỗ lực hết sức, vừa để khẳng định bản thân vừa san sẻ gánh nặng kinh tế cho cha mẹ và nuôi các em ăn học.

“Tôi nghĩ còn trẻ thì phải cố gắng làm. Có sức thì phải làm, có tiền thì đỡ đần bố mẹ”, Phong tâm sự. Chính suy nghĩ đó khiến anh dồn toàn bộ thời gian cho công việc, làm việc miệt mài ngày đêm, bữa ăn qua loa, giấc ngủ chập chờn.

Trường hợp một người trẻ chạy thận (ảnh N.M).

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, Phong được phát hiện huyết áp cao bất thường. Dù được yêu cầu nghỉ ngơi và đo lại, kết quả vẫn không thay đổi. Anh được kê thuốc và dặn dò đi khám chuyên khoa. Nhưng vì mải mê công việc, thấy cơ thể vẫn “khỏe như thường”, Phong bỏ ngoài tai lời khuyên ấy.

Cơn ngất trong phòng họp và chẩn đoán định mệnh

Chỉ khoảng bốn tháng sau, khi đang trong một cuộc họp quan trọng, Phong bất ngờ choáng váng rồi ngã quỵ. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh là tiếng máy móc dồn dập. Các bác sĩ thông báo một tin như sét đánh: thận của anh đã suy teo, tổn thương nặng nề, gần như mất hoàn toàn chức năng. Nguyên nhân chính là tình trạng tăng huyết áp kéo dài mà không được kiểm soát.

Từ đó, Phong buộc phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần để duy trì sự sống. “Mình còn trẻ, sao lại là mình?” – câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu chàng trai 22 tuổi. Ban đầu, anh không tin vào kết quả chẩn đoán, đi nhiều bệnh viện khác mong tìm một tia hy vọng. Nhưng mọi cánh cửa đều đóng lại. Cuối cùng, Phong đành chấp nhận sự thật: cả cuộc đời anh sẽ gắn chặt với chiếc máy chạy thận.

Giờ đây, khi nhớ lại, Phong không giấu nổi sự hối tiếc: “Chỉ vì chủ quan, nghĩ mình trẻ khỏe mà bỏ ngoài tai lời cảnh báo, giờ phải trả giá quá đắt”.

Đừng chủ quan với tăng huyết áp

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội mạch máu Việt Nam cho biết tăng huyết áp và suy thận là một vòng xoáy bệnh lý. Huyết áp cao kéo dài làm hỏng các mạch máu trong cơ thể, giảm lưu lượng máu nuôi thận. Đồng thời, nó gây tổn thương bộ lọc ở cầu thận, khiến thận mất khả năng loại bỏ chất thải và nước dư thừa. Một khi thận đã suy, thể tích máu trong cơ thể lại tăng, khiến huyết áp tiếp tục leo thang. Vòng luẩn quẩn này nếu không được phát hiện sớm sẽ dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Điều đáng nói, bệnh thường âm thầm tiến triển, không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi thận bị tổn thương nặng. Với những người trẻ như Phong, sự chủ quan “mình khỏe, không sao đâu” chính là nguyên nhân khiến bệnh trở nên nghiêm trọng khi phát hiện.

Tăng huyết áp không chỉ là bệnh của người già. Ngày nay, lối sống thiếu khoa học, áp lực công việc, ăn uống thất thường, ít vận động khiến tình trạng này ngày càng trẻ hóa. Việc chủ động khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh chính là cách phòng ngừa suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Với Phong, cuộc sống hiện tại gắn liền với máy chạy thận, với những lịch hẹn cố định 3 buổi mỗi tuần. Dù tương lai còn nhiều trăn trở, anh vẫn mong câu chuyện của mình sẽ là lời nhắc nhở cho những người trẻ: Đừng bao giờ coi thường những cảnh báo về sức khỏe, bởi chỉ một phút chủ quan, cả đời có thể phải trả giá.