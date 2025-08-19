Chàng trai suy thận cấp sau nửa tháng tập gym

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc): một thanh niên 9X mê tập gym đến cuồng độ, chỉ trong nửa tháng đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chàng trai này đặt mục tiêu luyện cơ bắp bằng mọi giá. Suốt 15 ngày liên tục, anh tự đặt ra cường độ cực khủng mỗi ngày chạy 10km, hít đất 100 cái, nhảy dây 5.000 lần . Nhìn những múi cơ dần hiện rõ, anh phấn khích vô cùng, chẳng hề hay biết rằng cơ thể đã đến giới hạn.

Khi được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực, chàng trai đã rơi vào trạng thái lơ mơ, toàn thân kiệt quệ. Các chỉ số xét nghiệm khiến bác sĩ giật mình creatine kinase lên đến 40.000, suy thận cấp, nước tiểu chuyển thành màu “xì dầu” . Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này sẽ dẫn thẳng đến urê huyết (uremia) , thậm chí tử vong.

Một trường hợp khác là một nam thanh niên 25 tuổi làm nghề shipper cũng nhập viện vì tập luyện quá sức. Vì muốn giảm cân, anh chọn cách leo cầu thang thay vì dùng thang máy khi giao hàng. Sau hai tuần, cân nặng giảm thật nhưng cơ thể trả giá nặng nề. Một ngày, sau khi gắng sức vác hàng leo hơn 20 tầng trong thời tiết oi bức, buổi tối anh đau nhức toàn thân, sáng hôm sau phát hiện nước tiểu biến thành màu cà phê , sốt 38 độ C, hai chân không nhấc nổi.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số CK hơn 5.000 U/L, cao gấp 30 lần bình thường , chẩn đoán bị hội chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) .

Các bác sĩ cảnh báo, mùa hè là “mùa cao điểm” của tiêu cơ vân , một căn bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai, tiêu cơ vân nặng có thể gây suy thận cấp. Nguyên nhân thường gặp nhất chính là tập luyện cường độ quá cao. Ngoài ra, chấn thương, tai nạn giao thông, đè nén lâu, hoặc sử dụng thuốc, chất độc cũng có thể dẫn đến căn bệnh này.

Triệu chứng kinh điển của tiêu cơ vân là ba dấu hiệu đau cơ liên tục, yếu cơ tiến triển nhanh và nước tiểu sẫm màu. Bác sĩ khuyến cáo: luyện tập cần tuân thủ nguyên tắc tăng dần 10%, tuyệt đối không “cố quá thành quá cố”. Trong điều kiện nắng nóng, phải bổ sung đồ uống có điện giải thay vì chỉ uống nước lọc. Khi cơ thể xuất hiện cảnh báo như sốt, kiệt sức, đau nhức bất thường, thay đổi màu nước tiểu , cần lập tức dừng tập và đi khám ngay.

Một lời nhắc nhở cho những ai đang hăng say luyện tập: cơ bắp không thể đổi bằng tính mạng .



Nguồn và ảnh: QQ