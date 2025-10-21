Chàng trai 28 tuổi bị viêm thận, ăn tỏi mỗi ngày, 5 tháng sau tái khám khiến bác sĩ sững sờ

28 tuổi, cái tuổi sung sức nhất đời người, vậy mà anh Lý, một kỹ sư công nghệ thông tin ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), lại bị chẩn đoán mắc viêm thận mãn tính sau khi đi khám sức khỏe định kỳ. Từ một người yêu công nghệ, anh bắt đầu lao vào tìm kiếm “bí quyết dân gian” để cứu lấy quả thận của mình. Sau nhiều ngày cày nát mạng xã hội, anh tin rằng “tỏi là thuốc quý”, thậm chí được ca ngợi là “kháng sinh tự nhiên” có thể chữa bách bệnh.

Từ đó, ngày nào anh cũng ăn sống 3 tép tỏi , món nào cũng phải có thật nhiều tỏi băm, đi ăn lẩu cũng tự mang theo bát tỏi riêng. Cứ như thế suốt 5 tháng, đến khi tái khám, bác sĩ nhìn kết quả chỉ biết thốt lên: “Cậu đã làm gì trong thời gian qua vậy?”.

Các bác sĩ giải thích, trong tỏi có allicin (chất tạo nên mùi hăng đặc trưng) , đúng là có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nhẹ, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Tuy nhiên, viêm thận mãn tính không thể chữa chỉ bằng ăn tỏi. Ngược lại, ăn quá nhiều còn khiến thận phải làm việc quá tải, làm rối loạn quá trình chuyển hóa.

Một vấn đề nguy hiểm khác là tỏi chứa rất nhiều kali, cứ 100g tỏi có tới 620mg kali. Với người có chức năng thận suy giảm, việc thải kali ra ngoài bị hạn chế, dễ dẫn đến tăng kali máu , gây rối loạn nhịp tim hoặc ngưng tim đột ngột. Trong suốt 5 tháng, lượng tỏi mà anh Lý nạp vào tương đương hơn 1.000mg kali mỗi ngày, vượt xa ngưỡng an toàn.

Người bệnh thận cần tránh những thực phẩm nào?

- Thực phẩm nhiều muối: Dưa muối, thịt xông khói, đồ ăn đóng hộp… đều khiến cơ thể giữ nước và natri, khiến phù nề và huyết áp tăng cao. Ngay cả những món “tưởng chừng lành mạnh” như bánh mì, mì gói cũng có thể chứa lượng muối ẩn đáng kể.

- Thực phẩm giàu đạm thực vật: Đậu nành, đậu phụ, sữa đậu tuy tốt cho sức khỏe nhưng protein thực vật khó chuyển hóa, khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Trong giai đoạn bệnh bùng phát, nên hạn chế tối đa .

- Thực phẩm nhiều purin: Hải sản, nội tạng động vật, nước hầm xương... có thể làm tăng axit uric, khiến người bệnh dễ bị gout và tổn thương thận nặng hơn .

4 nguyên tắc “vàng” để bảo vệ thận

- Bổ sung đạm vừa đủ: Nên chọn trứng, sữa, thịt nạc, những nguồn đạm dễ tiêu hóa. Lượng đạm hàng ngày nên ở mức 0,6-0,8g/kg cân nặng , nấu bằng cách luộc hoặc hấp để giảm chất béo.

- Kiểm soát lượng nước thông minh: Không nên uống quá nhiều một lúc. Tổng lượng nước nên duy trì khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày, chia đều trong ngày và theo dõi lượng nước tiểu.

- Khám định kỳ đều đặn: Kiểm tra nước tiểu hàng tháng , xét nghiệm chức năng thận mỗi quý. Có thể tự mua que thử nước tiểu để theo dõi tình trạng protein niệu (nước tiểu có bọt).

- Giữ lối sống lành mạnh: Tránh thức khuya, ngủ trước 23h, nghỉ trưa khoảng 20 phút để giảm áp lực cho thận.

Sau khi được bác sĩ hướng dẫn lại chế độ ăn và điều trị đúng cách, anh Lý đã dần ổn định các chỉ số thận. Câu chuyện của anh là lời nhắc tỉnh táo cho những ai đang tin vào “thực dưỡng trị bệnh”.

Không có thực phẩm nào là “thần dược”. Ăn sai, dù là đồ tốt, cũng có thể biến thành chất độc. Với người bệnh mãn tính, điều trị khoa học và ăn uống đúng hướng dẫn y tế mới là con đường duy nhất để khỏe mạnh trở lại.

Nguồn và ảnh: Sohu