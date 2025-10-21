Đau nhói ở 2 chỗ này, cẩn thận kẻo ung thư đại tràng đã "gõ cửa"

Nhiều người thường chủ quan khi thấy đau nhói bụng dưới hoặc hậu môn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu cơn đau xuất hiện ở hai vị trí này, đặc biệt khi cơn đau kéo dài, đó có thể là "tín hiệu" cảnh báo sớm của ung thư đại tràng.

Mô phỏng ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Nhận biết 2 dấu hiệu đau của ung thư đại tràng

Theo bác sĩ James Kinross, chuyên khoa Phẫu thuật đại tràng, Bệnh viện King Edward VII (Vương Quốc Anh), đau ở vùng bụng dưới và vùng hậu môn là hai dấu hiệu điển hình nhất có thể liên quan đến ung thư đại tràng. Chia sẻ trên tờ Express, bác sĩ Kinross cho biết, nhiều bệnh nhân thường nhầm lẫn cơn đau này với các rối loạn tiêu hóa thông thường, từ đó dẫn đến chẩn đoán muộn.

“Cơn đau mà chúng tôi đặc biệt chú ý là cảm giác đau xuất hiện sau khi ăn, dù bệnh nhân ăn không nhiều. Cơn đau này còn có thể đi kèm cảm giác đầy hơi, chướng bụng hoặc chán ăn. Khi ung thư tiến triển, khối u có thể gây hẹp hoặc tắc ruột, khiến cơn đau có thể lan đến vùng bụng bên phải”, bác sĩ Kinross cho biết.

Nhận biết cơn đau của ung thư đại tràng để có những hành động kịp thời (Ảnh minh họa).

Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn, kèm táo bón nặng, chướng bụng và nôn ói. Theo bác sĩ Kinross, đây là tình trạng nguy hiểm vì “khi khối u gây tắc nghẽn, phân khó được thải ra ngoài, từ đó có thể gây đau dữ dội và cảm giác buồn nôn”.

Không chỉ vậy, đau vùng hậu môn cũng là một dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt nếu cơn đau tăng lên sau khi đi đại tiện hoặc có cảm giác “chưa đi hết”. Nhiều bệnh nhân còn thấy chảy máu nhưng lại nhầm dấu hiệu này với bệnh trĩ nên bỏ qua thời điểm vàng để điều trị.

“Ung thư đại tràng thường gây cảm giác đau sâu, rát và khó chịu kéo dài sau mỗi lần đi vệ sinh”, bác sĩ Kinross giải thích thêm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người bệnh cần theo dõi các triệu chứng đi kèm như thay đổi thói quen đại tiện (đi đại tiện nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường), phân có máu hoặc phân dẹt như “dải ruy băng”. Nếu những biểu hiện này kéo dài hơn 2 tuần, bệnh nhân cần đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra.

Nguyên nhân khiến ung thư đại tràng trẻ hóa

Theo thống kê của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), hơn 90% trường hợp ung thư đại tràng được phát hiện ở người trên 50 tuổi, song độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. NHS cảnh báo, các ca bệnh ở nhóm 30 - 40 tuổi đang tăng nhanh do chế độ ăn uống nhiều thịt đỏ và đồ chế biến sẵn nhưng ít chất xơ.

NHS cũng khuyến cáo, người trưởng thành đang có thói quen ăn trên 90g thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn mỗi ngày nên giảm xuống còn 70g để giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Ngoài ra, việc duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc căn bệnh này.

Bác sĩ Kinross khuyên: “Cơn đau bụng thoáng qua đôi khi chỉ là rối loạn tiêu hóa. Nhưng nếu bạn thấy mình đau thường xuyên ở vùng bụng dưới hoặc hậu môn, kèm theo sụt cân, đầy hơi và thay đổi thói quen đi vệ sinh, hãy đi khám ngay. Phát hiện sớm ung thư đại tràng có thể giúp cứu sống tới 9 trong 10 người bệnh”.

Nguồn: Express