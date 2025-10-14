Đây là 5 triệu chứng sớm nhất của suy thận: Nhiều người hối hận vì đã bỏ qua

Suy thận thường được gọi là “căn bệnh thầm lặng” bởi ở giai đoạn đầu, nó hầu như không có triệu chứng rõ rệt, Healthline thông tin. Chỉ đến khi chức năng lọc máu của thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh mới bắt đầu cảm nhận được những thay đổi bất thường trong cơ thể. Lúc này đã là quá muộn để đảo ngược tiến trình tổn thương.

Mô phỏng suy thận (Ảnh minh họa).

Khi thận bị tổn thương, khả năng lọc này suy giảm, khiến độc chất và dịch tích tụ trong cơ thể. Hậu quả lâu dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và nhiều biến chứng khác.

Theo Healthline, các chuyên gia cho rằng có tới 9/10 người trưởng thành bị suy thận mạn tính mà không hề biết mình mang bệnh. Nguyên nhân đến từ việc các dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị nhầm với các tình trạng sức khỏe thông thường.

5 triệu chứng sớm nhất của suy thận

1. Nước tiểu có bọt

Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.

2. Tiểu đêm nhiều lần

Đừng chủ quan với dấu hiệu tiểu đêm nhiều lần (Ảnh minh họa).

Việc phải thức dậy liên tục giữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.

3. Sưng phù chân, tay hoặc mặt

Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.

4. Mệt mỏi, thiếu tập trung

Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.

5. Ngứa da

Ngứa da có thể cảnh báo chức năng thận suy giảm (Ảnh minh họa).

Thận không chỉ lọc máu mà còn giúp duy trì cân bằng khoáng chất và vitamin D - yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.

Lời khuyên của chuyên gia

Suy thận không xảy ra trong một sớm một chiều mà là kết quả của nhiều năm tổn thương âm thầm. Do đó, việc lắng nghe những tín hiệu nhỏ nhất của cơ thể là cực kỳ quan trọng. Phát hiện sớm đồng nghĩa với việc có cơ hội sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Nhiều bệnh nhân chỉ nhận ra điều này khi đã phải đối mặt với máy chạy thận mỗi tuần và điều họ hối hận nhất là đã bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng vô hại ngay từ đầu.

Các bác sĩ cho biết, những người có nguy cơ cao như tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol cao hoặc tiền sử viêm thận nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh. Bác sĩ có thể phát hiện suy thận qua xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra mức lọc cầu thận và lượng protein niệu. Một số trường hợp cần thêm chụp CT, MRI hoặc sinh thiết thận.

Nguồn: Healthline