Câu chuyện về nữ bác sĩ tốt nghiệp thủ khoa: Tập tạ, chạy bộ để theo đuổi ngoại khoa

Không chọn con đường “dễ đi” như nhiều bạn nữ khác, Trần Thị Mai Hằng quyết định theo đuổi ngoại khoa – lĩnh vực vốn được xem là khắc nghiệt, đòi hỏi sức khỏe, bản lĩnh, sự bền bỉ.

Không mặc cảm vì học trường tư

Trần Thị Mai Hằng là thủ khoa ngành bác sĩ Y khoa đầu tiên sau 6 năm đào tạo tại Trường Đại học Đại Nam. Với Hằng, thành tích ấy là niềm vui lớn nhưng cũng là sự xúc động khi nhìn lại hành trình 6 năm nhiều thử thách.

Khi lựa chọn Đại học Đại Nam, Hằng từng đối mặt với những ánh nhìn nghi ngại về việc học y tại một trường tư.

“Ban đầu chúng em cũng có chút tự ti. Khi đứng cạnh sinh viên các trường y lớn, có người còn hỏi điểm đầu vào của em. Nhưng trong quá trình học, các thầy cô luôn nói rằng sau này tất cả đều là đồng nghiệp, điều quan trọng nhất là năng lực và sự cố gắng”, Hằng kể.

Cô cho rằng môi trường học tập chỉ là một phần, còn sự nỗ lực của mỗi sinh viên mới quyết định khả năng trở thành bác sĩ giỏi. Ở bất kỳ môi trường nào cũng có người giỏi và người chưa giỏi. Nếu mình thực sự cố gắng thì không có lý do gì phải e dè hay mặc cảm.

TS Lê Đắc Sơn (Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam) tặng khen thưởng cho bác sĩ Trần Thị Mai Hằng.

Nhìn lại 6 năm học, điều nữ thủ khoa trân trọng nhất chính là sự đồng hành của thầy cô.

Bước ngoặt lớn nhất với Hằng đến vào cuối năm thứ ba, khi bắt đầu bước vào giai đoạn học lâm sàng tại bệnh viện. Nếu những năm đầu chủ yếu tiếp cận kiến thức sách vở, thì môi trường bệnh viện mở ra một thế giới hoàn toàn khác.

Lúc đó, Hằng gần như bị sốc kiến thức. Những gì học lý thuyết và những gì gặp ngoài thực tế có sự khác biệt rất lớn. Hằng cảm giác như phải học lại từ đầu.

Những ngày tháng vừa học vừa trực viện trở thành thử thách thực sự. Có những tuần, nữ sinh phải trực tới 4-5 buổi, ban ngày theo bệnh viện, tối về tiếp tục học bài.

“Có những thời điểm hai ngày thi tới bốn môn, có hôm em phải thức trắng đêm để ôn rồi sáng hôm sau đi thi. Có lúc rất mệt và cảm giác không chịu nổi, nhưng động lực để em tiếp tục chính là bố mẹ, thầy cô và những người đã luôn kỳ vọng, tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập”, Hằng nói.

Không chỉ là áp lực học tập, môi trường bệnh viện còn cho Hằng những trải nghiệm khiến cô hiểu sâu sắc hơn về nghề mình lựa chọn.

“Những khoảnh khắc sinh tử của bệnh nhân, khi nhìn thấy các bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống, khiến em cảm nhận rõ trách nhiệm và ý nghĩa của nghề y. Đó là điều tiếp thêm động lực để em tiếp tục con đường này”, Hằng chia sẻ.

Tập tạ, chạy bộ để theo đuổi ngoại khoa

Trong khi nhiều sinh viên nữ thường cân nhắc những chuyên ngành được cho là nhẹ nhàng hơn, Hằng lại lựa chọn ngoại khoa - lĩnh vực đòi hỏi cường độ làm việc cao, áp lực lớn và cả sức khỏe thể chất.

“Có lẽ em hơi hiếu thắng. Em thích những điều mà khi mình làm xong có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng. Em thích cảm giác mình sửa chữa được một tổn thương, giúp bệnh nhân phục hồi tốt hơn”, Hằng nói.

Thủ khoa bác sĩ Y khoa chia sẻ đã phải tập tạ, chạy bộ để có sức khỏe đáp ứng việc học tập.

Nữ sinh định hướng theo phẫu thuật tạo hình hoặc chấn thương chỉnh hình – những chuyên ngành gắn liền với việc tái tạo lại cơ thể, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Để chuẩn bị cho lựa chọn này, Hằng không chỉ học chuyên môn mà còn rèn luyện thể lực.

“Em từng mua tạ về nhà tập vì biết ngoại khoa cần sức khỏe. Ngoài ra, em còn chạy bộ để tăng sức bền”, Hằng kể.

Những ngày thực tập tại bệnh viện cũng là quá trình tôi luyện ý chí. Có những ca cấp cứu kéo dài đến 5 giờ sáng, sau đó chỉ nghỉ một thời gian ngắn rồi tiếp tục công việc vào ngày mới.

“Những trải nghiệm đó vừa là thử thách, vừa giúp em hiểu mình có thực sự phù hợp với ngoại khoa hay không. Và càng đi sâu, em càng thấy mình yêu thích lĩnh vực này hơn”, Hằng chia sẻ.

Trong những ngày thực tập, có một ca bệnh khiến Hằng nhớ mãi. Đó là một bệnh nhân bị ngã từ trên cao xuống, có tiền sử sử dụng methadone khiến việc kiểm soát đau trở nên khó khăn hơn.

“Khi đưa bệnh nhân lên bàn mổ, lúc đó bệnh nhân không hợp tác, có những biểu hiện rất đặc biệt. Người bệnh vừa khóc vừa cười khiến em rất hoảng hốt vì lần đầu chứng kiến tình huống như vậy”, Hằng kể.

Dù chỉ là sinh viên hỗ trợ trong ê-kíp, khoảnh khắc ấy giúp cô hiểu rằng phía sau mỗi ca bệnh không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là khả năng bình tĩnh xử lý tình huống, sự thấu hiểu và trách nhiệm của người bác sĩ.

Sau 6 năm học y, điều khiến Hằng nhận ra thử thách lớn nhất không nằm hoàn toàn ở khối lượng kiến thức khổng lồ.

“Kiến thức thì mình có thể học cả đời. Điều khó hơn là kỹ năng lâm sàng, đặc biệt là cách giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế”, Hằng chia sẻ.

Theo nữ thủ khoa, một bác sĩ không chỉ cần đưa ra phương án điều trị mà còn phải biết cách giải thích để người bệnh hiểu, đồng hành và tin tưởng.

Đào tạo bác sĩ là ngành đặc biệt

TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết: "Là một trường đại học ngoài công lập mới đào tạo ngành Y, chúng tôi đã phải đối mặt với không ít ánh mắt hoài nghi và những câu hỏi liệu Đại học Đại Nam có đủ năng lực để đào tạo bác sĩ hay không.

83 bác sĩ ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất cho hành trình mà chúng tôi đã lựa chọn. Các em trưởng thành về kiến thức, bản lĩnh và phẩm chất để bước vào nghề”.

Một trong những điều khiến nhiều người quan tâm là khóa đầu tiên có hơn 100 sinh viên trúng tuyển nhưng chỉ 83 người đủ điều kiện tốt nghiệp.

Theo TS Lê Đắc Sơn, điều đó hoàn toàn không phản ánh sự thất bại, mà ngược lại là minh chứng cho nguyên tắc đào tạo nghiêm túc của nhà trường.

TS Lê Đắc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ bên lề lễ tốt nghiệp, PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho biết, việc 83 sinh viên khóa đầu tiên ngành Y đa khoa chính thức nhận bằng bác sĩ là một dấu mốc đặc biệt trong chặng đường gần hai thập kỷ phát triển của Đại học Đại Nam.

Theo bà, lần đầu tiên nhà trường cung cấp cho xã hội đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, sẵn sàng tham gia công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo PGS.TS Đào Thị Thu Giang, thành công của khóa đầu tiên không chỉ là kết quả của sự nỗ lực từ phía nhà trường và sinh viên, mà còn cho thấy sự ghi nhận của các bệnh viện, cơ sở y tế đối với chất lượng đào tạo của Đại học Đại Nam.

Việc phần lớn sinh viên được các bệnh viện tiếp nhận ngay sau tốt nghiệp là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo gắn với thực tiễn mà nhà trường kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Theo bà, với khóa đầu tiên, nhà trường tuyển hơn 100 sinh viên nhưng chỉ có 83 người đủ điều kiện tốt nghiệp đúng tiến độ. Điều này phản ánh quan điểm nhất quán của Đại học Đại Nam là không đánh đổi chất lượng để chạy theo số lượng.