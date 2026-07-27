Cậu bé 10 tuổi uống gần 1 tấn nước trong 6 tháng, bố mẹ "sốc nặng" khi bác sĩ nói: 1 thứ trong não đã... biến mất

Sau khi nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình của con trai, người mẹ trẻ òa khóc: "Lúc đầu, tôi tưởng cháu uống nhiều nước là tín hiệu tốt, còn khen cháu rất nhiều".

Suốt nửa năm, cậu bé 10 tuổi tên Hân Hân (Hà Nam, Trung Quốc) liên tục thèm nước, uống đến 7 lít mỗi ngày. Lúc đầu, bố mẹ tưởng đây là tín hiệu tốt cho sức khỏe, đến khi đưa con đi khám, bố mẹ "ngã ngửa" khi biết nguyên nhân xuất phát từ một bộ phận quan trọng trong não.

Thời gian đầu, thấy con trai Hân Hân chăm uống nước, gia đình rất mừng vì nghĩ "uống nhiều nước càng khỏe người". Nhưng dần dần, lượng nước cậu bé nạp vào cơ thể tăng lên mức đáng sợ.

Cậu bé 10 tuổi uống khoảng 7 lít nước mỗi ngày (Ảnh minh họa)

Suốt 6 tháng liền, cậu bé như thể trở thành một "máy bơm nước di động" khi uống tới 6000 - 7000ml nước mỗi ngày, tương đương 12 - 14 chai nước khoáng. Ban đêm, cậu bé phải thức dậy đi tiểu 3 - 4 lần và buộc phải uống thêm 400 - 500ml nước mới ngủ tiếp được.

Từ vui mừng, bố mẹ Hân Hân bắt đầu cảm thấy bất thường. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ đây chỉ là do cơ địa của con bộc phát "hỏa khí" và cần nhiều nước hơn người khác. Vả lại, cậu bé cũng chỉ uống nước lọc nên không có gì quá đáng lo.

Thế nhưng, tình trạng kéo dài khiến môi cậu bé lúc nào cũng khô nứt nẻ, chiều cao và cân nặng suốt nửa năm hoàn toàn chững lại, cơ thể như người mẹ nói là "người gầy đét như giá đỗ". Nhận thấy sự việc không còn đơn giản, gia đình mới hoảng hốt đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) kiểm tra.

Sự thật kinh ngạc trong tấm phim chụp MRI

Tại Khoa Nội tiết, Di truyền và Chuyển hóa của bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy mẫu nước tiểu của Hân Hân trong suốt như nước lọc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tỷ trọng nước tiểu rất thấp, nhưng lượng đường trong máu và chức năng thận vẫn hoàn toàn bình thường. Điều này chỉ ra vấn đề không nằm ở thận hay bệnh tiểu đường.

Chỉ đến khi tiến hành chụp MRI não bộ, nguyên nhân thật sự mới được hé lộ: Tín hiệu thùy sau tuyến yên của Hân Hân trên phim chụp đã hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc nguồn dự trữ hormone chống lợi tiểu tại đây đã cạn kiệt.

Bác sĩ giải thích, thùy sau tuyến yên là nơi lưu trữ và giải phóng Arginine Vasopressin (hormone chống lợi tiểu), là "bộ điều khiển" có nhiệm vụ ra lệnh cho thận giữ lại nước. Khi lượng hormone này biến mất, thận rơi vào trạng thái mất kiểm soát, liên tục đào thải chất lỏng. Cơ thể Hân Hân bị mất nước nghiêm trọng, buộc cậu bé phải liên tục nạp nước để duy trì sự sống.

Tín hiệu thùy sau tuyến yên phụ trách kiểm soát tín hiệu khát nước và hormone chống lợi tiểu (Ảnh minh họa)

Cậu bé được chẩn đoán mắc chứng đái tháo nhạt trung ương (thiếu hụt Arginine Vasopressin). Thông thường, bệnh lý này có thể xuất phát từ tổn thương u não chèn ép hoặc do nguyên nhân vô căn (suy giảm tế bào bẩm sinh). Rất may mắn, kết quả kiểm tra của Hân Hân không phát hiện có khối u.

Sau 1 tuần được điều trị bổ sung hormone, Hân Hân đã có thể ngủ ngon giấc suốt đêm. Hiện chiều cao và cân nặng của cậu bé đang dần phục hồi tốt.

Cảnh báo dấu hiệu bệnh đái tháo nhạt trung ương ở trẻ

Bệnh đái tháo nhạt không lập tức đe dọa tính mạng nếu bệnh nhân được bổ sung nước liên tục, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tình trạng đào thải nước ồ ạt dễ dẫn đến mất nước cấp tính, hạ huyết áp, rối loạn điện giải nặng gây co giật, lú lẫn, thậm chí hôn mê và tử vong.

Về lâu dài, việc tiểu đêm liên tục làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ ở trẻ nhỏ và có nguy cơ gây biến dạng, suy giảm chức năng đường tiết niệu do hệ thống bàng thận luôn phải làm việc quá tải.

Từ trường hợp của Hân Hân, các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác nếu trẻ xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường sau:

- Uống nước quá nhiều: Trẻ uống trên 3000ml nước mỗi ngày, càng uống nước lọc càng thấy khát.

- Đi tiểu đêm kèm khát nước: Nước tiểu trong suốt như nước lã, đi tiểu đêm 2 lần trở lên và bắt buộc phải uống nước mới ngủ tiếp được.

- Chậm phát triển thể chất: Mất nước kéo dài làm gián đoạn hormone tăng trưởng, khiến trẻ chững cân, chậm cao.

Cha mẹ cần hết sức cẩn trọng với dấu hiệu tiểu đêm, mệt mỏi của con trẻ (Ảnh minh họa)

Nếu nghi ngờ con mắc bệnh, phụ huynh có thể tự thu thập mẫu nước tiểu của trẻ vào giữa đêm và mang đi xét nghiệm tỷ trọng vào sáng hôm sau. Nếu chỉ số này dưới 1.015, cần đưa trẻ đến khám chuyên khoa nội tiết nhi ngay. Căn bệnh này không ảnh hưởng đến trí tuệ hay tuổi thọ nhưng bệnh nhi bắt buộc phải dùng thuốc bổ sung hormone suốt đời và tái khám định kỳ.

Nguồn và ảnh: Sina, China News, The Paper