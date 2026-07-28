Cảnh tượng bên trong bệnh viện ung thư lớn nhất TPHCM

Vừa quạt, vừa dỗ con ăn từng muỗng cơm, chị Đoàn Thị Thảo Nguyên (quê Khánh Hòa) gần như không rời khỏi giường bệnh của cậu con trai út đang điều trị ung thư máu tại Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2. Ban đầu, thấy con xanh xao, mệt mỏi, chị đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán thiếu máu. Đến khi con yếu dần, đi lại khó khăn, linh tính có điều chẳng lành, chị tức tốc đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả khiến người mẹ bàng hoàng: con mắc ung thư máu. Từ đó đến nay, hai mẹ con xem bệnh viện là nhà. Để tiết kiệm từng đồng điều trị, chị xin cơm từ thiện qua bữa, ngày đêm túc trực bên con trong những đợt hóa trị, truyền máu. "Con đau là tôi như đứt từng khúc ruột. Chỉ mong mình có thể đau thay con", chị Nguyên nghẹn ngào. Giữa phòng bệnh chật kín người, điều duy nhất người mẹ ấy mong mỏi là con đủ sức khỏe để một ngày được trở lại trường như bao bạn bè cùng trang lứa.