Cảnh báo đến người dùng vòi xịt hàng ngày

Liệu bạn đã biết dùng vòi xịt đúng cách?

Vòi xịt là thiết bị hỗ trợ vệ sinh thuận tiện. Tuy nhiên, nếu sử dụng với áp lực nước quá mạnh hoặc không đúng tư thế, nó có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Theo bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng David Rivadeneira tại Bệnh viện Huntington (Mỹ), người dùng nên lưu ý những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Rửa theo hướng từ trước ra sau

Khi sử dụng vòi xịt, nên điều chỉnh tư thế để dòng nước đi theo hướng từ trước ra sau. Cách vệ sinh này đặc biệt quan trọng với phụ nữ vì giúp hạn chế vi khuẩn từ vùng hậu môn lan sang niệu đạo, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Ảnh minh hoạ

Điều chỉnh áp lực nước ở mức nhẹ

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy những người sử dụng vòi xịt thường xuyên có lượng vi khuẩn có lợi Lactobacillus giảm đáng kể, chỉ còn 57%, trong khi ở nhóm không sử dụng là 91%. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu với áp lực nước nhẹ, sử dụng nước ấm và chỉ xịt trong khoảng 10-20 giây để tránh gây tổn thương cho vùng nhạy cảm.

Không thụt rửa vào bên trong

Theo bác sĩ David Rivadeneira, vòi xịt chỉ có tác dụng làm sạch vùng da bên ngoài. Người dùng không nên sử dụng thiết bị này để bơm nước vào bên trong hậu môn hoặc thực hiện thụt rửa đại tràng, vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lau khô sau khi vệ sinh

Sau khi xịt rửa, nên dùng giấy vệ sinh hoặc khăn bông sạch để thấm khô khu vực vừa vệ sinh. Việc này không chỉ giúp loại bỏ cặn bẩn còn sót lại mà còn hạn chế môi trường ẩm ướt – điều kiện thuận lợi để nấm men sinh sôi.

Làm sạch vòi xịt định kỳ

Bác sĩ Neal H. Patel (California) khuyến cáo nên vệ sinh đầu vòi phun bằng khăn khử trùng khoảng 1-2 tuần/lần nhằm loại bỏ vi khuẩn tích tụ và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng

Theo bác sĩ Danielle Antosh, việc dùng vòi xịt quá nhiều lần trong ngày có thể khiến da bị kích ứng.

Đối với phụ nữ vừa sinh con hoặc những người mắc các bệnh lý như chàm, vảy nến hay loét sinh dục, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vì áp lực của dòng nước có thể gây đau rát. Trong trường hợp bị chảy máu kéo dài do trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự điều trị bằng vòi xịt.

Theo AP