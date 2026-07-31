"Cán bộ Khoa Cấp cứu" yêu cầu chuyển gấp 100 triệu để cấp cứu cho con gái, chị Hà Thị Vườn SN 1982 lập tức trình báo công an

Người phụ nữ kịp trình báo Công an sau khi nhận cuộc gọi giả danh cán bộ Khoa Cấp cứu yêu cầu chuyển gấp 100 triệu đồng để cấp cứu con gái gặp tai nạn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 9h30t ngày 30/7, chị Hà Thị Vườn (sinh năm 1982), trú tại thôn Già Thượng, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đối tượng thông báo Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Kim Huệ (sinh ngày 12/5/2005), trú tại thôn Già Thượng, xã Phúc Khánh, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời, đối tượng yêu cầu chị Vườn chuyển gấp 100 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện, chi trả chi phí cấp cứu và phẫu thuật.

Do không liên lạc được với cháu Hoàng Kim Huệ là con gái mình, chị Vườn hết sức lo lắng. Tuy nhiên, nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều biểu hiện bất thường, chị đã nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Phúc Khánh trình báo để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin trình báo và tuyên truyền cho công dân về thủ đoạn lừa đảo tại trụ sở Công an xã Phúc Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Khánh đã khẩn trương xác minh, kịp thời hướng dẫn, trấn an công dân và khẳng định đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự cảnh giác của người dân cùng sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an xã, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, công dân không bị thiệt hại về tài sản.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của người dân khi thông báo người thân gặp tai nạn, cấp cứu hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm để yêu cầu chuyển tiền gấp. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy nếu thiếu bình tĩnh và không kiểm chứng thông tin.

Công an xã Phúc Khánh khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ; chủ động liên hệ trực tiếp với người thân hoặc cơ sở y tế để xác minh thông tin; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.