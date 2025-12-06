Cách kho cá không tanh, chắc thịt, thơm ngon hết ý

Dưới đây là những bí quyết để có được nồi cá kho thơm ngon, đẹp mắt và giàu dinh dưỡng.

Sơ chế đúng cách: Bí quyết để cá hết tanh ngay từ đầu

Các nguyên liệu dùng để khử tanh cá (Ảnh minh họa).

Cá tươi là nguồn cung cấp đạm dễ tiêu, omega-3, vitamin D và các khoáng chất quan trọng. Tuy nhiên, nếu sơ chế không đúng, mùi tanh sẽ át đi hương vị tự nhiên và làm giảm sự ngon miệng.

Khi rửa cá, nước vo gạo, muối và chanh là những nguyên liệu giúp khử tanh hiệu quả. Rượu trắng và gừng cũng được nhiều đầu bếp sử dụng vì vừa làm sạch nhớt, vừa làm thịt cá thơm hơn. Nếu cá bị vỡ mật, chỉ cần rửa lại bằng rượu và nước lạnh để tránh vị đắng.

Cách để cá kho chắc thịt

Rán cá trước khi kho có thể giúp món cá kho chắc thịt hơn (Ảnh minh họa).

Để cá chắc thịt, có thể chiên sơ hoặc dội nước nóng 70 - 80 độ C lên cá trước khi kho. Nhiệt độ vừa phải giúp bề mặt thịt se lại mà không làm mất nhiều dưỡng chất. Với các loại cá nhỏ, việc giữ nguyên hình dạng cá khi kho cũng giúp bạn thưởng thức trọn vẹn cả phần xương mềm giàu khoáng chất.

Ngoài ra, dội nước nóng còn giúp giảm mùi tanh mà không cần dùng nhiều gia vị, phù hợp với những người muốn ăn nhạt hoặc hạn chế chất béo.

Kho cá đúng cách

Món cá kho hấp dẫn (Ảnh minh họa).

Ướp cá 1 - 2 giờ với nước mắm, gừng, riềng, hạt nêm giúp gia vị thấm sâu và tiếp tục khử tanh. Gừng và riềng không chỉ tạo mùi thơm mà còn chứa các hợp chất có tính kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hữu ích khi ăn các món giàu đạm như cá.

Để món cá kho không tanh, khi kho hãy dùng nước nóng thay vì dùng nước lạnh. Lúc bắt đầu kho, hãy kho với lửa lớn cho sôi rồi hạ nhiệt, để lửa nhỏ giúp gia vị ngấm từ từ và giữ thớ thịt cá nguyên vẹn.

Kho cá lâu với lửa nhỏ giúp xương mềm, dễ ăn, đồng thời giải phóng thêm canxi từ phần xương, rất hữu ích cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người cần bổ sung khoáng chất.

Khi kho cá, lưu ý không khuấy, không lật cá để miếng cá giữ nguyên hình dạng. Khi nước sánh lại, rắc thêm chút tiêu giúp món ăn dậy mùi và kích thích tiêu hóa.

Tổng hợp