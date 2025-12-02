Đừng chỉ rán trứng với hành: Rán cùng loại rau “bổ như sâm” này, lợi ích tăng gấp bội

Thông thường, nhiều người có thói quen thêm hành lá, hẹ hoặc vài loại gia vị để tăng hương vị cho món trứng rán. Tuy nhiên, nếu muốn biến món trứng rán đơn giản thành một món ngon lạ miệng và bổ dưỡng hơn gấp bội, bạn có thể thử kết hợp trứng với lá đinh lăng - loại rau được ví như “sâm của người nghèo”.

Trứng và lá đinh lăng (Ảnh minh họa).

Trứng rán lá đinh lăng - Món ngon lạ miệng, bổ dưỡng

Trứng vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin như A, D, E, B12 và các khoáng chất quan trọng cần cho cơ thể. Ăn trứng điều độ giúp tăng năng lượng, hỗ trợ thị lực, tốt cho não bộ và tim mạch. Trứng cũng là nguồn cung cấp acid amin thiết yếu, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Trong khi đó, lá đinh lăng từ lâu đã được sử dụng như một loại rau gia vị. Lá đinh lăng non có thể ăn sống, làm gỏi cuốn hoặc ăn kèm với nhiều món khác. Lá có mùi thơm nhẹ, vị bùi và tính mát.

Sự kết hợp giữa trứng và lá đinh lăng sẽ tạo ra một món ăn lạ miệng, bổ dưỡng (Ảnh minh họa).

Không chỉ là rau ăn kèm, lá đinh lăng còn nổi tiếng trong Đông y nhờ tác dụng bồi bổ cơ thể. Đinh lăng có thành phần saponin tương tự nhân sâm. Loại cây nay cũng giàu vitamin, chất chống oxy hóa, giúp thanh nhiệt, tăng sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa. Chính vì vậy, đinh lăng được ví là loại cây “bổ như sâm”, là “sâm của người nghèo”.

Khi kết hợp trứng với lá đinh lăng, bạn sẽ có một món ăn vừa quen vừa lạ: mùi thơm đặc trưng của đinh lăng hòa quyện với vị béo ngậy của trứng, tạo nên hương vị rất riêng mà không loại rau gia vị nào có được.

Không chỉ kích thích vị giác, món trứng rán lá đinh lăng còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Món ăn này được cho là có thể giúp phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, hỗ trợ tuần hoàn, cải thiện trí nhớ và tăng cường miễn dịch.

Thêm vào đó, việc bổ sung đinh lăng trong bữa ăn còn giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đầy bụng và hỗ trợ giấc ngủ. Với những người hay căng thẳng, mệt mỏi hoặc trẻ nhỏ biếng ăn, món trứng rán đinh lăng là lựa chọn rất phù hợp.

Cách làm món trứng rán lá đinh lăng

Lá đinh lăng bánh tẻ (không quá non hay quá già) dùng để rán trứng (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu

Lá đinh lăng: Khoảng 100g (lá bánh tẻ)

Trứng gà ta: 3-4 quả

Gia vị: Nước mắm, muối, tiêu, dầu ăn

Cách làm

Rửa sạch lá đinh lăng, thái nhỏ.

Đập trứng vào tô, cho lá đinh lăng và gia vị vào và trộn đều.

Phi thơm hành băm (nếu có) với dầu ăn trên chảo nóng.

Cho hỗn hợp trứng và đinh lăng vào, giảm lửa nhỏ để trứng chín đều mà không bị cháy.

Rán cho đến khi trứng chín vàng đều hai mặt.

Gắp trứng ra đĩa và thưởng thức.

Tổng hợp