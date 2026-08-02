Cá mà có 5 đặc điểm này, cho không cũng đừng lấy

Không cần phải là đầu bếp hay người bán cá chuyên nghiệp, chỉ cần kiểm tra 5 đặc điểm dưới đây, bạn đã có thể tránh chọn phải cá đã để lâu.

Khi mua cá ở chợ hoặc quầy hải sản trong siêu thị, nhiều người thường dựa vào lời giới thiệu của người bán. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm lại tin vào các dấu hiệu có thể trực tiếp nhìn, ngửi và cảm nhận bằng tay. Theo Times of India, cá tươi không chỉ có hương vị ngon hơn mà phần thịt còn săn chắc, giữ được kết cấu tốt khi chế biến. Người mua không cần phải là đầu bếp hay người bán cá chuyên nghiệp, chỉ cần kiểm tra 5 đặc điểm dưới đây để tránh chọn phải cá đã để lâu.

Mắt cá đục, lõm xuống

Quan sát mắt cá cũng có thể biết cá tươi hay không (Ảnh: The Takeout).

Mắt là một trong những bộ phận dễ phản ánh độ tươi của cá nhất. Cá mới thường có mắt sáng, trong, bề mặt bóng và hơi lồi tự nhiên. Khi đặt dưới ánh sáng, mắt cá vẫn có độ phản chiếu, tạo cảm giác sinh động.

Ngược lại, khi cá đã để lâu, mắt bắt đầu mất độ bóng, chuyển sang màu xám đục hoặc trắng sữa. Nhãn cầu cũng có thể lõm xuống thay vì giữ được hình dạng căng tròn ban đầu.

Nếu thấy cá có đôi mắt mờ đục, tối màu hoặc lõm sâu, người mua không nên chỉ vì giá rẻ mà lựa chọn. Cá có mắt càng trong và sáng thì khả năng còn tươi thường càng cao.

Mang cá nhợt nhạt hoặc chuyển màu xám

Nhiều người chỉ nhìn phần da bên ngoài mà bỏ qua mang cá. Tuy nhiên, đây lại là một trong những vị trí giúp đánh giá độ tươi tương đối rõ ràng.

Nếu người bán cho phép, có thể nhẹ nhàng nâng nắp mang để quan sát. Cá tươi thường có mang màu đỏ sáng hoặc hồng đậm, bề mặt ẩm tự nhiên. Khi cá mất dần độ tươi, màu mang sẽ nhạt đi, sau đó có thể chuyển sang nâu hoặc xám. Phần mang cũng trở nên khô, không còn vẻ tươi ẩm như lúc mới được đánh bắt. Vì vậy, cá có mang xám, nâu, khô hoặc màu sắc không đều là loại người mua nên tránh.

Thịt mềm, ấn vào không trở lại hình dạng ban đầu

Một phép thử đơn giản bằng ngón tay có thể giúp kiểm tra kết cấu thịt cá.

Hãy ấn nhẹ vào phần dày nhất trên thân. Nếu cá còn tươi, thịt sẽ có cảm giác chắc, đàn hồi và nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu sau khi bỏ tay ra.

Ngược lại, nếu thịt mềm nhũn hoặc vết lõm do ngón tay để lại không biến mất, cấu trúc cơ của cá có thể đã bắt đầu bị phá vỡ. Đây là dấu hiệu cho thấy cá không còn ở trạng thái tốt nhất.

Độ đàn hồi không chỉ liên quan đến độ tươi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác khi ăn và khả năng giữ thớ thịt trong lúc nấu. Cá quá mềm dễ bị nát, bở và mất vị ngon.

Da cá xỉn màu, nhiều nhớt bất thường

Quan sát da cá để chọn được cá tươi (Ảnh: The Dinner Ladies).

Cá tươi thường có lớp da sáng bóng, ẩm và giữ được màu sắc tự nhiên. Vảy cá bám chặt vào thân, không dễ bong ra khi chạm nhẹ.

Theo thời gian, lớp bóng trên da sẽ dần biến mất. Cá có thể trở nên xỉn màu, xuất hiện những vùng đổi màu hoặc lớp nhớt dày bất thường. Vảy cũng có xu hướng lỏng lẻo, dễ rơi ra.

Một lượng ẩm hoặc nhớt mỏng trên bề mặt cá là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu da cá quá trơn nhớt, có màu sắc thiếu tự nhiên hoặc vảy rụng nhiều, đây có thể là dấu hiệu cá đã được bảo quản quá lâu.

Người mua nên quan sát toàn bộ thân cá thay vì chỉ nhìn một vị trí, bởi một số quầy hàng có thể xếp phần đẹp hơn ra phía ngoài.

Cá có mùi tanh nồng, chua hoặc khó chịu

Nhiều người cho rằng cá càng tanh càng bình thường. Thực tế, cá tươi không nên có mùi tanh nồng đến mức gây khó chịu.

Hải sản còn tươi thường chỉ có mùi nhẹ, sạch và gợi cảm giác giống mùi nước biển. Khi cá để lâu, vi khuẩn bắt đầu phân giải protein, từ đó tạo ra mùi tanh mạnh hơn.

Nếu cá có mùi quá nồng, chua, hắc hoặc khiến người mua phải lùi lại, tốt nhất không nên chọn. Trong nhiều trường hợp, khứu giác có thể phát hiện sự bất thường trước cả khi mắt nhìn thấy dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Khi mua cá, người tiêu dùng nên kết hợp cả 5 cách kiểm tra thay vì chỉ dựa vào một đặc điểm. Một con cá có da sáng nhưng mắt đục, mang xám hoặc mùi bất thường vẫn không phải lựa chọn phù hợp.

Nguồn: Times of India