Biển Chết: Khi thiên nhiên hỗ trợ phục hồi sức khỏe

Nằm ở điểm thấp nhất trên bề mặt Trái đất, giữa Jordan và Israel, Biển Chết từ lâu được biết đến như một điểm đến đặc biệt cho nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Mỗi năm, hàng chục nghìn du khách và bệnh nhân từ nhiều quốc gia tìm đến vùng biển này với mong muốn cải thiện thể trạng, đặc biệt là các vấn đề về da và cơ xương khớp.

Hiệu quả đã được nghiên cứu

Điểm đặc trưng nhất của Biển Chết là độ mặn lên tới khoảng 34,2%, cao gấp gần 10 lần so với nước biển thông thường. Nguồn nước giàu khoáng chất như magie, canxi, kali và bromua được cho là có những tác động tích cực đối với làn da và sức khỏe tổng thể.

Nghiên cứu do nhà khoa học Proksch và các cộng sự thực hiện năm 2005 cho thấy việc ngâm mình trong dung dịch muối Biển Chết giàu magie có thể giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, giảm tình trạng mất nước qua biểu bì và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng ở người bị khô da do viêm da cơ địa.

Rất nhiều người đến đây để tìm kiếm các liệu pháp trị liệu từ thiên nhiên

Đối với các bệnh như vảy nến, viêm da cơ địa hoặc một số bệnh lý cơ xương khớp, nhiều chương trình điều trị tại Biển Chết thường kéo dài từ ba đến bốn tuần. Khoảng thời gian này được cho là đủ để cơ thể thích nghi với các yếu tố đặc trưng của khu vực như khí hậu, ánh nắng Mặt trời, nguồn nước khoáng và bùn khoáng.

Các chuyến nghỉ dưỡng ngắn từ một đến hai tuần vẫn có thể giúp giảm cảm giác khô da, ngứa, đau nhức cơ hoặc căng thẳng tinh thần. Tuy nhiên, đối với những bệnh lý mạn tính, khoảng thời gian này thường chưa đủ để tạo ra những cải thiện kéo dài. Vì vậy, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe quanh Biển Chết thường thiết kế các chương trình kéo dài nhiều tuần nhằm tối ưu hóa hiệu quả hỗ trợ điều trị và phục hồi.

Một ngày trị liệu diễn ra như thế nào?

Khác với hình dung về một kỳ nghỉ đơn thuần, các chương trình trị liệu tại Biển Chết thường được xây dựng theo lịch trình tương đối chặt chẽ và cá nhân hóa. Một ngày điển hình thường bắt đầu bằng việc tiếp xúc với ánh nắng Mặt trời vào buổi sáng. Thời gian phơi nắng ban đầu chỉ khoảng 10 phút và được điều chỉnh dần tùy theo phản ứng của cơ thể.

Đặc điểm địa lý nằm sâu dưới mực nước biển khiến môi trường ánh sáng tại đây có những khác biệt nhất định so với nhiều khu vực khác. Một số nghiên cứu cho rằng điều này có thể mang lại lợi ích đối với một số bệnh lý về da khi được áp dụng đúng cách và dưới sự theo dõi chuyên môn.

Bên cạnh đó, người tham gia chương trình thường thực hiện từ một đến hai lần tắm Biển Chết mỗi ngày. Mỗi lần ngâm kéo dài khoảng 15-20 phút nhằm hạn chế nguy cơ kích ứng da do nồng độ muối cao.

Bùn đen tại Biển Chết chứa nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng

Nhiều trung tâm còn kết hợp liệu pháp đắp bùn khoáng. Loại bùn đen đặc trưng của Biển Chết chứa nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng bùn khoáng có thể góp phần cải thiện tuần hoàn tại chỗ, hỗ trợ giảm cảm giác đau nhức và tăng cường thư giãn cơ thể. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả có thể khác nhau tùy từng người.

Điểm quan trọng là không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Các bác sĩ và chuyên gia tại các cơ sở điều trị thường xây dựng phác đồ riêng dựa trên tình trạng sức khỏe, loại da, độ tuổi và phản ứng của từng bệnh nhân trong suốt quá trình theo dõi.

Đối với khách du lịch thông thường không có nhu cầu điều trị y tế, việc ngâm mình tại Biển Chết vẫn có thể mang lại cảm giác thư giãn, hỗ trợ dưỡng ẩm da và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ngâm từ 15-20 phút mỗi lần và tắm lại bằng nước sạch ngay sau đó để hạn chế nguy cơ kích ứng do nồng độ muối cao.

Biển Chết là khu vực trị liệu tự nhiên đặc biệt

•Nhiều nghiên cứu về liệu pháp khí hậu và khoáng chất tại Biển Chết cho thấy phương pháp này có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân vảy nến, viêm da cơ địa và một số bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào tình trạng bệnh, thời gian áp dụng cũng như sự theo dõi của các chuyên gia y tế.

•Nhiều người cho rằng chỉ cần một lần ngâm mình trong nước Biển Chết là có thể cảm nhận ngay những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa cho thấy hiệu quả hỗ trợ điều trị tại đây phụ thuộc đáng kể vào thời gian lưu trú cũng như việc tuân thủ các chương trình chăm sóc và điều trị phù hợp.



Từ lâu, Biển Chết được xem là một trong những khu vực có điều kiện tự nhiên đặc biệt nhất thế giới. Dù không phải là phương pháp chữa khỏi bệnh, nhiều nghiên cứu cho thấy khí hậu, nguồn nước và bùn khoáng tại đây có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng ở một số bệnh lý nhất định, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh khi được áp dụng đúng chỉ định chuyên môn.