Bệnh tim, đột quỵ thường "rình rập" những người có thói quen ngủ kiểu này: Nếu mắc, phải thay đổi ngay!

Cách bạn ngủ có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh tim nghiêm trọng hoặc đột quỵ của chính bạn (Ảnh: Getty).

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, tắt đèn khi đi ngủ là điều nên làm để có một giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đăng trên JAMA Network Open cho thấy hành động này còn mang lại một lợi ích lớn khác: giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Mức độ ánh sáng khi ngủ và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Flinders (Úc), những người ngủ trong điều kiện sáng nhất - tương đương bật đèn trần suốt đêm - có nguy cơ suy tim cao hơn 56%, bệnh mạch vành cao hơn 32% và đột quỵ cao hơn 28% so với người ngủ trong bóng tối.

Trong nghiên cứu, gần 89.000 người tham gia được đeo thiết bị theo dõi cường độ ánh sáng từ 0h30 đến 6h sáng trong suốt nhiều năm. Dữ liệu này cho phép các nhà khoa học đánh giá mối liên hệ dài hạn giữa mức độ phơi sáng ánh sáng khi ngủ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kết quả cho thấy ánh sáng ban đêm có thể "đánh lạc" đồng hồ sinh học của cơ thể.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng điều khiển nhịp sinh học, giúp cơ thể phân biệt ngày và đêm. Khi tiếp xúc ánh sáng vào ban đêm, não bị ức chế sản sinh melatonin, hormone giúp dễ ngủ và điều hòa nhiều hoạt động tim mạch.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng điều khiển nhịp sinh học, giúp cơ thể phân biệt ngày và đêm (Ảnh minh họa).

Sự gián đoạn này, theo các chuyên gia, có thể làm rối loạn huyết áp, gây tổn thương tế bào nội mạc mạch máu, tăng viêm và nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây là yếu tố dẫn đến đột quỵ, bệnh tim.

Tiến sĩ Julio Fernandez-Mendoza, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị Giấc ngủ của Penn State Health (tổ hợp y tế - học thuật của Đại học bang Pennsylvania, Mỹ), cho biết: "Cơ thể có thể phản ứng với ánh sáng ban đêm như một yếu tố gây căng thẳng. Nhịp tim, hormone stress, đường huyết và insulin có thể tăng cao, khiến tim phải làm việc nhiều hơn".

Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra phụ nữ có nguy cơ cao hơn đối với bệnh suy tim và mạch vành, trong khi người trẻ tuổi lại dễ gặp các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ. Những người ngủ trong điều kiện ánh sáng mạnh còn có khả năng bị nhồi máu cơ tim cao hơn 47%. Các mối liên hệ này vẫn giữ nguyên ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như hút thuốc, chế độ ăn, mức độ vận động hay làm việc ca đêm.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng phát hiện một điều thú vị rằng: Ánh sáng mạnh vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng sau khi thức dậy, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Làm sao để giảm tác động của ánh sáng khi ngủ?

Bịt mắt ngủ có thể giảm tiếp xúc ánh sáng (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, việc giảm tiếp xúc ánh sáng ban đêm nên bắt đầu từ những thói quen nhỏ:

Tắt bớt đèn trong nhà từ 3 - 4 tiếng trước khi ngủ.

Hạn chế dùng điện thoại, tivi, máy tính trước giờ đi ngủ.

Dùng đèn ấm hoặc đèn mờ thay vì đèn trần sáng trắng.

Tránh để đồng hồ báo thức phát sáng hoặc đặt giường gần cửa sổ.

Có thể dùng rèm chắn sáng hoặc bịt mắt ngủ để giữ phòng tối tuyệt đối.

Giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là "khoảng thời gian bảo dưỡng" cho tim mạch. Việc ngủ trong bóng tối hoàn toàn không chỉ giúp bạn dễ ngủ hơn, mà còn có thể bảo vệ trái tim khỏi những mối hiểm nguy.

Nguồn: CNN