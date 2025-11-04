Người dễ bị đột quỵ thường có 5 đặc điểm này: Kiểm tra ngay xem bạn có không

Đột quỵ – hay còn gọi là tai biến mạch máu não – là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu hiện nay. Cơn đột quỵ có thể ập đến bất ngờ chỉ trong vài phút, để lại hậu quả nặng nề cho não bộ và cơ thể. Nhưng điều đáng sợ hơn là: phần lớn người bị đột quỵ đều không biết mình thuộc nhóm nguy cơ cao.

Hiểu rõ bản thân có nằm trong nhóm nguy hiểm hay không chính là bước đầu tiên để tự cứu lấy mạng sống của mình. Hãy thử trả lời 5 câu hỏi dưới đây để xem bạn có đang nằm trong nhóm “dễ đột quỵ” hay không nhé!