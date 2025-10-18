Đây là dấu hiệu sớm nhất của đột quỵ: Đừng bỏ qua kẻo hối không kịp!

Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng cơ thể thường “lên tiếng” sớm hơn ta tưởng. Chỉ cần nhận biết đúng những tín hiệu đầu tiên của đột quỵ, bạn có thể cứu chính mình hoặc người thân khỏi nguy cơ tử vong và tàn phế vĩnh viễn.

Dấu hiệu sớm nhất của đột quỵ

Theo tạp chí Health, một trong những dấu hiệu sớm nhất của đột quỵ là cơn thiếu máu não thoáng qua – hay còn gọi là TIA (Transient Ischemic Attack). Đây còn gọi là cơn đột quỵ nhẹ.

Cơn thiếu máu não thoáng qua còn được gọi là cơn đột quỵ nhẹ (Ảnh minh họa).

TIA là hiện tượng dòng máu lên não bị gián đoạn tạm thời, khiến người bệnh xuất hiện các triệu chứng tương tự đột quỵ thật như tê yếu một bên chi, mất thăng bằng, choáng váng, rối loạn thị lực hoặc khó nói. Điểm khác biệt là các triệu chứng này thường biến mất sau vài phút hoặc vài giờ, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua.

Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo, khoảng 20% người từng bị TIA sẽ chuyển thành cơn đột quỵ thực sự trong vòng 90 ngày sau đó. “Đó là lời cảnh báo rõ ràng nhất mà cơ thể gửi đến bạn. Nếu bạn bỏ qua cơ hội vàng này, hậu quả có thể không thể đảo ngược”, bác sĩ Michael Menna, chuyên gia về cấp cứu y khoa tại Mỹ, nhấn mạnh.

Ai có nguy cơ đột quỵ cao hơn?

Nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55, nhưng điều đó không có nghĩa người trẻ sẽ an toàn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ đột quỵ ở người dưới 40 đang gia tăng, đặc biệt ở những người mắc hội chứng đau nửa đầu, bệnh tự miễn hoặc rối loạn đông máu, tạp chí Health thông tin.

Người trẻ cũng không tránh khỏi đột quỵ (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, những yếu tố nguy cơ cổ điển vẫn chiếm phần lớn các ca đột quỵ. Các yếu tố này bao gồm cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, hút thuốc, rối loạn lipid máu và lối sống ít vận động.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), các cơn đột quỵ thường diễn ra trong vài phút, và mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh trong não sẽ bị chết. Vì vậy, hành động càng nhanh, cơ hội sống càng cao.

Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ khuyến nghị, người dân ghi nhớ nguyên tắc F.A.S.T. để phát hiện và hành động ngay khi nghi ngờ đột quỵ: