Bệnh nhân 36 tuổi đột quỵ vẫn cố đi làm: Được yêu cầu nhập viện ngay nhưng xin về để… “báo cáo cơ quan”

Cho rằng đột quỵ phải ngất xỉu, bất tỉnh hoặc nằm bất động, người đàn ông 36 tuổi dù méo miệng, mờ mắt, yếu tay chân, thậm chí liệt chân suốt hai ngày vẫn cố đi làm.

Mới đây, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Phương Đông) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đột quỵ sau khi cố chịu đựng các triệu chứng suốt hai ngày. Bệnh nhân chỉ đến khám khi tình trạng đã nặng.

Hai ngày trước khi đi khám, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện méo miệng, nhìn mờ, tay yếu. Đến ngày hôm sau, chân yếu dần, thậm chí không thể đi lại bình thường nhưng bệnh nhân vẫn cố gắng đi làm. Chỉ khi người thân thấy tình trạng quá nặng mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Sự chủ quan của bệnh nhân khiến bác sĩ Mạnh “phát bực”.

"Tôi yêu cầu nhập viện ngay nhưng bệnh nhân vẫn xin về để báo cơ quan, xin phép nghỉ làm", bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người vẫn lầm tưởng đột quỵ chỉ xảy ra khi bệnh nhân hôn mê hoặc bất tỉnh. Chính suy nghĩ này khiến không ít người chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm.

Đột quỵ không phải lúc nào cũng khiến người bệnh ngất xỉu. Nhiều trường hợp vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện, thậm chí vẫn đi làm được. Tuy nhiên, tổn thương não vẫn đang diễn ra từng phút. Việc chậm nhập viện có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội điều trị tối ưu và tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ Mạnh đang khám cho một trường hợp bệnh nhân.

Sở hữu một loạt các yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ

Theo bác sĩ Mạnh, qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho biết bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Người bệnh thường xuyên thức khuya để làm việc, ăn uống thất thường, ít vận động, chưa bao giờ duy trì thói quen tập thể dục. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao và đã có dấu hiệu tiền đái tháo đường dù mới 36 tuổi. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Thực tế, số ca đột quỵ ở người dưới 45 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Theo bác sĩ Mạnh, nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya kéo dài, căng thẳng, ít vận động, béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như:

- Đột ngột méo miệng.

- Tê hoặc yếu một bên tay chân.

- Nói khó, nói ngọng.

- Nhìn mờ hoặc mất thị lực một bên.

- Chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng.

- Đau đầu bất thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Đừng nghĩ vẫn còn đi lại, làm việc được thì không phải đột quỵ.

Việc cấp cứu trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định, giúp tăng cơ hội phục hồi, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng lâu dài.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người trẻ không nên đánh đổi sức khỏe để chạy theo công việc.

Để giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch, mỗi người cần duy trì vận động thể lực thường xuyên, kiểm soát cân nặng, kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ; hạn chế thực phẩm nhiều đường, đồ chiên rán, thức ăn chế biến sẵn; không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia.

Đặc biệt, những người thường xuyên làm việc ban đêm cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bắt buộc phải làm ca đêm, nên ngủ bù đủ khoảng 7-8 giờ mỗi ngày, tạo không gian ngủ tối, yên tĩnh, hạn chế tiếp xúc với điện thoại, tivi trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo bác sĩ Mạnh, làm việc ban đêm kéo dài khiến nhịp sinh học bị đảo lộn, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và đột quỵ. Vì vậy, dù công việc có bận rộn đến đâu, sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể duy trì hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống lâu dài.