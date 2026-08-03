HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế ở Huế

Ngọc Văn
|

TPO - Người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Hương Trà (phường Hương Trà, TP. Huế). Chính quyền địa phương đang thông báo tìm thân nhân của cháu bé theo quy định.

Ngày 2/8, thông tin từ UBND phường Hương Trà (TP. Huế) cho biết vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé trai sơ sinh .

Theo thông tin từ UBND phường Hương Trà, trước đó người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực cổng số 1 của Trung tâm Y tế Hương Trà.

C háu bé có giới tính nam, cân nặng khoảng 3 kg, khoảng một ngày tuổi. Bé được quấn trong khăn màu trắng và đặt trong một chiếc giỏ màu đỏ.

Bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực cổng số 1 của Trung tâm Y tế Hương Trà

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hương Trà đã lập hồ sơ theo quy định và tạm thời bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế Hương Trà chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính quyền địa phương thực hiện niêm yết công khai thông tin trẻ em bị bỏ rơi đến hết ngày 6/8. Trong thời gian này, nếu cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé có nguyện vọng nhận lại trẻ, thì cần mang theo giấy tờ tùy thân đến UBND phường Hương Trà, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn niêm yết, nếu không có người đến nhận, UBND phường Hương Trà sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đăng ký khai sinh và các thủ tục pháp lý liên quan nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cháu bé theo quy định.

Sống sót sau tai nạn thảm khốc, người đàn ông kể về cảnh tượng “huy hoàng" ở “thế giới bên kia”
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại