Bác sĩ Mỹ tiết lộ “danh sách đen” 5 món KHÔNG NÊN ĂN sau tuổi 50: Lý do là gì?

Khi bước sang tuổi 50, nhiều người bắt đầu thay đổi hẳn cách ăn mặc, thời gian đi ngủ, cách chi tiêu nhưng lại quên mất rằng chế độ ăn uống mới là thứ quan trọng cần thay đổi càng sớm càng tốt.

Bước qua cột mốc tuổi 50, cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy bắt đầu vào giai đoạn cần đại tu toàn diện. Nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra dù mình ăn uống không khác gì thời trẻ, cân nặng vẫn tăng mất kiểm soát.

Lý giải về điều này, Bác sĩ Amit Shah, chuyên gia Nội khoa nổi tiếng tại Mỹ nhận định rằng nhiều người lầm tưởng cơ thể tuổi 50 chỉ là phiên bản già đi của tuổi 30. Thực tế, cấu trúc sinh học bên trong đã thay đổi toàn diện ở ngưỡng tuổi 50. Lượng mỡ tích tụ tăng lên, trong khi khối cơ và lượng nước sụt giảm nghiêm trọng. Sự thay đổi này kéo theo hệ trao đổi chất chạy chậm lại rõ rệt. Duy trì thói quen ăn uống cũ ở tuổi 50 không khác gì ép một cỗ máy cũ kỹ phải gồng gánh quá tải.

Chính vì sự dịch chuyển sinh học đó, việc chọn lọc thực phẩm đưa vào cơ thể mỗi ngày trở thành yếu tố sống còn. Bác sĩ Amit Shah đưa ra danh sách 5 thực phẩm những người sau tuổi 50 cần kiểm soát nghiêm ngặt định lượng nạp vào nếu muốn sống khỏe, sống thọ:

1. Thực phẩm chiên rán: Ngòi nổ kích hoạt tế bào ung thư

Độ giòn rụm của gà rán, khoai tây chiên hay bánh chuối chiên luôn có sức quyến rũ lớn. Tuy nhiên, chúng lại gây hại sức khỏe kinh hoàng cho sức khỏe, nhất là người chạm ngưỡng tuổi 50.

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Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao sản sinh ra acrylamide và các hợp chất độc hại phá hủy cấu trúc DNA tế bào. Nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson tại Mỹ đã chứng minh mối liên hệ trực tiếp này. Nam giới bước vào ngưỡng tuổi 50 trung niên nếu ăn đồ chiên rán ít nhất một lần mỗi tuần có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn tới 30% so với những người ăn dưới một lần một tháng.

- Lời khuyên: Người ở tuổi 50 nên tránh hẳn các món chiên ngập dầu công nghiệp. Nếu quá thèm, bạn chỉ được phép ăn tối đa 1 lần mỗi tháng và nên ưu tiên chế biến bằng nồi chiên không dầu tại nhà.

2. Đường và ngũ cốc tinh luyện: Kẻ bức tử tuyến tụy, tàn phá gan

Bánh mì trắng, bún, phở hay gạo trắng tinh luyện vốn là những món ăn quen thuộc hàng ngày. Khi vào cơ thể người ở tuổi 50, chúng bị chuyển hóa thành đường glucose với tốc độ chóng mặt. Hệ quả là tuyến tụy đã rệu rã ở tuổi 50 phải hoạt động kiệt sức để tiết ra insulin nhằm ổn định đường huyết.

Việc tiêu thụ các loại carb tinh chế này kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin. Đây là nguyên nhân cốt lõi gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2 và khiến mỡ thừa bám chặt vào nội tạng của người ở tuổi 50.

- Lời khuyên: Bạn cần cắt giảm 70% lượng tinh bột tinh luyện trong khẩu phần ăn hằng ngày. Người ở sau tuổi 50 chỉ nên ăn 1 bát cơm trắng mỗi bữa, hoặc thay thế hoàn toàn bằng ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, khoai lang.

3. Đồ uống có ga: Sát thủ âm thầm gây đột quỵ

Nhiều người có thói quen uống một lon nước ngọt có ga để giải nhiệt hoặc kích thích tiêu hóa. Để chứng minh tác hại kinh hoàng của nó, các nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia London và Đại học Oxford tại Anh đã thực hiện một cuộc nghiên cứu kéo dài tới 10 năm trên 123.788 người. Kết quả cho thấy việc uống hơn 1,5 cốc đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên tới 60%.

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Đáng sợ hơn, ngay cả khi bạn chọn soda ăn kiêng, nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ vẫn tăng đến 50%. Đồ uống có ga làm tăng đột biến nồng độ triglyceride trong máu, tạo nên những cục máu đông nguy hiểm trực chờ gây đột quỵ ở tuổi 50.

- Lời khuyên: Chuyên gia khuyến cáo sau tuổi 50 nên tránh hẳn tất cả các loại nước ngọt có ga, kể cả loại có nhãn ăn kiêng. Hãy thay thế bằng nước lọc, nước ion kiềm hoặc các loại trà thảo mộc không đường.

4. Các món quá nhiều muối: Áp lực kinh hoàng lên thành mạch

Natri là chất điện giải cần thiết để giữ nước và dẫn truyền thần kinh khi bạn còn trẻ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện trước khi bạn bước sang tuổi 50. Ở độ tuổi này, thận giảm khả năng đào thải natri, khiến chất này tích tụ làm co thắt các mạch máu.

Đại học Northwestern tại Mỹ công bố một phát hiện y khoa chấn động. Chỉ cần người bước vào tuổi 50 giảm bớt vỏn vẹn một thìa cà phê muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, huyết áp sẽ lập tức hạ xuống mức lý tưởng. Việc cắt giảm muối đem lại hiệu quả tương đương với việc sử dụng một loại thuốc hạ huyết áp thông thường.

- Lời khuyên: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người ở tuổi 50 chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày (tương đương 1 thìa cà phê). Bạn cần tránh ăn các loại dưa muối, mắm cốt và thực phẩm đóng hộp chứa nhiều chất bảo hành natri.

5. Sản phẩm sữa nguyên kem: Nguồn gốc của mỡ bão hòa

Sữa tươi nguyên kem, phô mai béo hay bơ động vật chưa qua tách béo là những cái tên cuối cùng trong danh sách này.

Chúng chứa hàm lượng chất béo bão hòa cực cao. Hệ tuần hoàn của người ở tuổi 50 không còn đủ linh hoạt để chuyển hóa loại chất béo này. Chúng sẽ bám vào thành mạch, tạo ra các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch và dẫn đến thiếu máu cơ tim. Việc dung nạp quá nhiều chất béo động vật ở độ tuổi trung niên làm tăng tốc độ lão hóa của hệ thống tim mạch lên gấp đôi.

- Lời khuyên: Người ở tuổi 50 cần tránh hẳn sữa béo nguyên kem và phô mai đậm đặc. Thay vào đó, bạn được phép uống từ 200 - 300ml sữa tách béo hoàn toàn hoặc các loại sữa hạt nguyên chất mỗi ngày để bổ sung canxi.

Bác sĩ Amit Shah nhấn mạnh rằng loại bỏ 5 thực phẩm trong "danh sách đen" không có nghĩa là người sau tuổi 50 phải ăn uống kham khổ. Hãy thực hiện các biện pháp thay thế thông minh để tái cấu trúc cơ thể.

Ảnh minh họa

Ở độ tuổi này, cần tích cực bổ sung chất béo sạch. Bạn hãy đưa quả bơ, dầu ô liu nguyên chất và các loại quả hạch như óc chó hay hạnh nhân vào bữa ăn. Các chất béo tốt này sẽ dọn dẹp sạch sẽ các mỡ xấu tích tụ trong lòng mạch. Bạn nên lấy trái cây tươi và rau xanh làm gốc để cung cấp chất chống oxy hóa, giúp đẩy lùi lão hóa tế bào. Đồng thời, hãy chú ý hơn tới vận động, ngủ đủ giấc và thăm khám sức khỏe định kỳ.