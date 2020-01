Bác sĩ cảnh báo: Đau đầu có những dấu hiệu bất thường sau cần phải đến viện gấp

Đau đầu là bệnh lý hay gặp



Đau đầu là cảm giác khó chịu nhất của mỗi người, có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Đây có thể là dấu hiệu của một bệnh, có thể là rối loạn cảm xúc, mệt mỏi và căng thẳng.

TS BS Đinh Vinh Quang – trưởng khoa Nội Thần kinh tổng quát của Bệnh viện 115, TP.HCM cho biết, đau đầu là bệnh lý hay gặp và khi thấy đau đầu kiểu như thế này bạn nên vào bệnh viện ngay lập tức.

Não được bao bọc bởi màng não, xương sọ, kế đến là da đầu và các cơ. Tế bào não không có bộ phận tiếp nhận cảm giác đau nhưng trong não còn chứa các mạch máu não, động mạch, tĩnh mạch. Những thành phần này nhạy cảm với các áp lực gây ra cảm giác đau đầu.

Bác sĩ Quang cho biết, hầu hết ai cũng gặp phải cơn đau đầu và có nhiều kiểu đau đầu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Đau đầu thứ phát là cơn đau đầu gây ra bệnh lý khác như: u não, tai biến mạch máu não, viêm não… đau đầu nguyên phát là đau đầu cụm, đau đầu căng thẳng.

Thứ nhất, cơn đau đầu xảy ra đột ngột nhất là lúc làm việc gắng sức, đau với cường độ dữ dội có thể là do xuất huyết não, xuất huyết màng não, bệnh nhân có méo miệng, liệt tay chân, nôn ói, thay đổi về tri giác, thay đổi dấu hiệu sinh tồn như huyết áp tăng, mạch chậm, đau đầu kèm co giật. Lúc này người bệnh cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế.

Thứ hai, khi đau đầu với mức độ tăng dần, cường độ đau nhiều hơn, diễn tiến thời gian tăng thì cần đi khám ngay để phát hiện ra đau đầu có thể do viêm động mạch.

Thứ ba, dấu hiệu đau đầu hai bên, không kèm theo nôn ói, sợ ánh sáng… đây là đau đầu nguyên phát không rõ nguyên nhân do đâu nhưng hay gặp khi bệnh nhân làm việc căng thẳng, stress trong thời gian dài.

Thời gian của cơn đau đầu do căng thẳng có thể kéo dài vài phút tới vài giờ tùy vào từng trường hợp vị trí, thời gian, tính chất cơn đau căng thẳng hay đập theo nhịp mạch trên đầu, bệnh nhân có nôn ói không. Khi phân về các nhóm, bác sĩ sẽ điều trị bệnh nhân thích hợp.

Thứ tư, đau đầu Migraine, đây là bệnh đau đầu hay gặp khác với đau đầu do căng thẳng, stress đau đầu Migraine bệnh nhân có dấu hiệu đau 1 bên đầu. Một số có thể đau hai bên nhưng thường vẫn khởi phát 1 bên. Cơn đau kéo dài từ 4 đến 72h. Bệnh nhân đau vừa phải cho đến nhiều kèm triệu chứng buồn nôn, nôn ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động.

Một số trường hợp đau đầu do Migraine có triệu chứng báo trước như bệnh nhân thấy ám điểm về ánh sáng, ánh sáng trước mắt chạy như hình chữ Z, bệnh nhân đột ngột không thấy vùng nào ở thị trường mình đang nhìn, mờ mắt, giọng nói thay đổi, yếu liệt tay chân. Triệu chứng này xuất hiện trước cơn đau đầu khoảng nửa tiếng.

Đau đầu Migraine là bệnh lý đau nửa đầu

Đau đầu Migraine do sự co giãn của mạch máu trong não, mạch máu não co giãn gây đau đầu, do tiết chế dẫn truyền thần kinh. Nhưng hiện nay cơ chế chính xác gây đau đầu Migraine vẫn chưa rõ. Một số yếu tố thúc đẩy cơn đau như làm việc căng thẳng, bệnh nhân dùng thuốc tránh thai chứa estrogen. Bệnh nhân ăn thức ăn có chứa socola, mì chính… sẽ bắt đầu khởi phát cơn đau.

Thứ năm, đau dầu cụm, bệnh nhân có biểu hiện đau ở vùng mắt, hốc mắt có thể lan ra sau gáy thời gian từ vài phút tới vài giờ, bệnh nhân đau dữ dội và không kèm các triệu chứng khác nhưng sẽ kèm theo triệu chứng xung huyết mắt, ngạt mũi, chảy nước mũi nhiều, các triệu chứng đồng tử thay đổi.

Ngoài ra, còn có các kiểu đau đầu do viêm xoang thường đau âm ỉ, đau ở vị trí xoang bị viêm kèm theo các triệu chứng viêm tai mũi họng. Khi có triệu chứng đau từ đỉnh đầu ra sau gáy có thể đau do thần kinh chẩm chi phổi cảm giác đau. Ngoài ra, các bệnh lý đau của cột sống cổ vai gáy.

Khi bị đau đầu lành tính, bác sĩ Quang chia sẻ người bệnh có thể sử dụng một vài loại thuốc nhóm paracetamol, đây là nhóm thuốc tương đối an toàn và lành tính nhất nếu cơn đau giảm thì tạm thời yên tâm. Nếu sau dùng Paracetamol vẫn còn triệu chứng đau đầu cần tới cơ sở y tế khám để điều trị triệt để