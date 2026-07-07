Bác sĩ cảnh báo: 4 THÓI QUEN âm thầm gây đột quỵ, nhiều người Việt vẫn thoải mái làm đều đặn mỗi sáng mà không hay biết

Theo các chuyên gia, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lặp lại mỗi sáng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ mà ít người nhận ra.

Đột quỵ từ lâu là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 2 giây lại có một người bị đột quỵ.

Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 200.000 ca mắc mới, trong đó gần một nửa dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Nhiều người cho rằng bệnh chủ yếu liên quan đến tuổi tác, huyết áp cao hoặc hút thuốc lá.

Đột quỵ là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay, thuộc nhóm nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ cho biết, nguy cơ đột quỵ còn chịu ảnh hưởng từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nếu kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, các thói quen này có thể tác động tiêu cực đến huyết áp, tuần hoàn máu, tình trạng viêm và sức khỏe mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc tắc mạch não.

Dưới đây là 4 thói quen phổ biến mà nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày nhưng ít khi nghĩ rằng chúng có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

1. Bỏ bữa sáng

Không ít người Việt có thói quen rời nhà với chiếc bụng rỗng để kịp giờ làm hoặc vì cho rằng bỏ bữa sáng sẽ giúp giảm cân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây có thể là một quyết định không có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Việc nhịn ăn kéo dài từ tối hôm trước đến tận giữa buổi sáng hôm sau khiến cơ thể tiết nhiều hormone cortisol hơn, làm huyết áp tăng cao vào đầu ngày. Đồng thời, người bỏ bữa sáng cũng dễ ăn quá nhiều vào các bữa sau, khiến đường huyết và mỡ máu biến động mạnh, tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch.

Các nghiên cứu theo dõi dài hạn còn ghi nhận, những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ đột quỵ cao hơn, đặc biệt nếu đang mắc tăng huyết áp hoặc có vấn đề về đường huyết.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đơn giản nhưng cân bằng, kết hợp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh như sữa chua, trứng, bánh mì nguyên cám hoặc trái cây để giúp ổn định đường huyết và huyết áp.

2. Ngồi một chỗ quá lâu, ít vận động

Sau khi ăn sáng, nhiều người lập tức ngồi trước máy tính hàng giờ liền. Dù vẫn dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, việc ngồi liên tục quá lâu vẫn được xem là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với đột quỵ.

Theo các chuyên gia, ngồi nhiều làm giảm lưu lượng máu, khiến mạch máu hoạt động kém hiệu quả, tăng độ cứng của động mạch và làm rối loạn quá trình điều hòa huyết áp. Lối sống ít vận động cũng liên quan đến tình trạng kháng insulin, tăng triglyceride và viêm mạn tính, những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Để hạn chế tác động này, mỗi người nên đứng dậy vận động sau khoảng 45-60 phút làm việc. Chỉ cần đi bộ vài phút, vươn vai hoặc thực hiện vài động tác giãn cơ cũng giúp cải thiện lưu thông máu đáng kể.

3. Thường xuyên ngủ không đủ giấc

Một buổi sáng bắt đầu sau đêm ngủ chỉ 4-5 tiếng có thể khiến nhiều người cảm thấy bình thường sau vài cốc cà phê. Thế nhưng, về lâu dài, thiếu ngủ là một trong những yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Trong giai đoạn ngủ sâu, huyết áp sẽ giảm tự nhiên để tim và mạch máu được nghỉ ngơi. Khi cơ thể liên tục thiếu ngủ hoặc ngủ chập chờn, huyết áp duy trì ở mức cao lâu hơn trong suốt 24 giờ, từ đó làm tổn thương thành mạch và thúc đẩy quá trình viêm.

Một phân tích tổng hợp từ 43 nghiên cứu cho thấy người ngủ quá ít có nguy cơ đột quỵ cao hơn khoảng 29% so với người ngủ đủ giấc.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định. Nếu thường xuyên ngáy to, tỉnh giấc vì khó thở hoặc vẫn mệt mỏi sau khi ngủ đủ, nên đi khám để tầm soát hội chứng ngưng thở khi ngủ.

4. Không kiểm soát đường huyết

Đường huyết tăng cao kéo dài không chỉ là vấn đề của người mắc tiểu đường mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe não bộ.

Theo các chuyên gia, lượng đường trong máu cao khiến động mạch dần mất tính đàn hồi, tạo điều kiện cho mảng xơ vữa và cục máu đông hình thành. Khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể.

Để giảm rủi ro, mỗi người nên hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Với người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, việc theo dõi đường huyết định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ là rất quan trọng.

Theo các chuyên gia, phòng ngừa đột quỵ không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn. Chỉ cần điều chỉnh những thói quen nhỏ như ăn sáng đầy đủ, đứng dậy vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt đường huyết cũng có thể giúp bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ và duy trì sức khỏe tim mạch tốt nhất.

Nguồn: AOL, Yahoo