Ba chị em gái lập kỷ lục sống thọ: Suốt cuộc đời đều duy trì 3 điều này

Ba chị em gái người Brazil đã được ghi nhận lập kỷ lục thế giới về tổng số tuổi cao nhất của ba anh chị em ruột còn sống.

Theo tổ chức nghiên cứu tuổi thọ LongeviQuest , ba chị em Levita de Deus Nunes (109 tuổi), Zoraide de Deus Mota (104 tuổi) và Zulina de Deus Nunes (103 tuổi) hiện có tổng số tuổi là 316 năm 302 ngày .

Để xác nhận kỷ lục, nhà nghiên cứu Iara Souza của LongeviQuest đã đến Rio de Janeiro (Brazil) vào tháng 5/2026 để gặp gỡ các thành viên trong gia đình.

Cụ Levita, sinh ngày 7/6/1917, là người lớn tuổi nhất trong ba chị em và là con thứ hai trong gia đình có tám anh chị em. Ngay từ nhỏ, bà đã đảm nhận phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc các em khi cha mẹ làm việc ngoài đồng.

Suốt cuộc đời, Levita không kết hôn và không có con. Bà dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời nuôi dưỡng niềm yêu thích với các nghề thủ công như: móc len, đan len và may vá. Những công việc này vừa là sở thích, vừa giúp bà có thêm thu nhập. Ngoài ra, bà từng làm việc tại đài truyền hình Rede Globo trong 12 năm.

Ba chị em gái sống trên 100 tuổi.

Người thứ hai là cụ Zoraide, sinh ngày 24/11/1921. Bà từng là giáo viên tiểu học trước khi chuyển sang làm y tá và công tác tại nhiều bệnh viện cho đến khi nghỉ hưu. Năm 1950, bà kết hôn với ông Enéas Alves da Mota và có năm người con.

Em út Zulina sinh ngày 4/3/1923. Giống chị gái Levita, bà cũng có niềm đam mê với các nghề thủ công như may vá và thêu thùa. Năm 1945, bà kết hôn với ông José Benvindo dos Santos và chăm lo gia đình cùng sáu người con trong thời gian chồng làm việc trên đường sắt.

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, Zulina chuyển đến Rio de Janeiro sinh sống. Zoraide khi đó đã ở thành phố này, còn Levita cũng sớm chuyển đến để sống cùng và giúp em gái ổn định cuộc sống, chăm sóc các con.

Suốt nhiều thập kỷ, ba chị em luôn sát cánh bên nhau, động viên và hỗ trợ nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Theo LongeviQuest, chính tình cảm gia đình bền chặt đã trở thành một trong những điểm nổi bật trong hành trình hơn một thế kỷ của họ.

Bí quyết sống thọ của 3 chị em

Điều đặc biệt là gia đình này còn có nhiều thành viên khác sống trên 100 tuổi. Đây cũng là lý do ba chị em trở thành đối tượng của một nghiên cứu về lão hóa khỏe mạnh. Theo Times of India , nhóm nghiên cứu thuộc Đại học São Paulo , do TS. Mayana Zatz đứng đầu, đang tiến hành phân tích ADN của cả ba nhằm tìm kiếm các biến thể gene có thể giúp bảo vệ cơ thể trước các bệnh liên quan đến tuổi tác, đồng thời duy trì sức khỏe thể chất và khả năng nhận thức khi về già.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng di truyền không phải là lời giải duy nhất . Ba chị em đều lớn lên tại vùng nông thôn Brazil với lối sống giản dị. Thời đó, gia đình không có tủ lạnh hay thực phẩm chế biến sẵn. Họ chủ yếu ăn các loại thực phẩm tươi do tự trồng hoặc đánh bắt, đồng thời lao động chân tay và vận động ngoài trời gần như mỗi ngày.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cả ba đều cho rằng tuổi thọ của mình đến từ sự kết hợp giữa chế độ ăn thực phẩm tươi, thói quen vận động thường xuyên và tình cảm gia đình gắn bó . Bà Levita chia sẻ: "Tôi có một tuổi thơ và thời thanh xuân rất hạnh phúc. Tôi không có gì để phàn nàn."

Trong thời gian tới, nhóm của TS. Mayana Zatz dự kiến mở rộng nghiên cứu lên khoảng 500 người trên 100 tuổi , hướng tới xây dựng một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về quá trình lão hóa khỏe mạnh. Nếu thành công, nghiên cứu có thể giúp làm sáng tỏ những yếu tố sinh học và lối sống giúp con người duy trì sức khỏe, khả năng nhận thức cũng như sống độc lập ở tuổi cao.

Hiện nay, câu chuyện của ba chị em Levita, Zoraide và Zulina không chỉ là một kỷ lục về tuổi thọ, mà còn là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, lối sống lành mạnh và tình thân gia đình trong hành trình sống khỏe, sống thọ.

Theo Guinnessworldrecords