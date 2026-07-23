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Ảnh vệ tinh xác nhận Mỹ chịu tổn thất lớn sau các cuộc tấn công gần đây của Iran

Hoàng Vân
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Hình ảnh vệ tinh được công bố mới đây cho thấy, Mỹ hứng chịu thiệt hại to lớn sau khi bị Iran tấn công 4 căn cứ ở Qatar, Iraq, Jordan và Kuwait.

- Ảnh 1.

Căn cứ Không quân Ahmad Al-Jaber của Mỹ ở Kuwait bị Iran tấn công tên lửa, ngày 21/7/2026.

Vụ tấn công nổi bật nhất nhắm vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và là trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

Những hình ảnh cho thấy 1 kho hậu cần trung tâm dùng để chứa phụ tùng máy bay, với một khu vực bị hư hại rõ rệt bên trong một trong hai tòa nhà nhà chứa máy bay lớn.

Al Udeid là nơi đặt Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp, điều phối các hoạt động không quân của Mỹ trong khu vực. Vì vậy, bất kỳ thiệt hại nào được xác nhận đối với cơ sở hạ tầng hậu cần của nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động.

- Ảnh 2.

Tại Iraq, những hình ảnh cho thấy, một vụ tấn công vào căn cứ không quân Erbil, nơi một nhà chứa thiết bị giám sát khí cầu đã bị phá hủy.

- Ảnh 3.

Trong khi đó tại Jordan, Tháp 22 là nơi đồn trú của quân nhân đã bị trúng bom, thiệt hại có thể nhìn thấy trải dài trên một tòa nhà trong dãy doanh trại.

Tiền đồn này từng là điểm nóng trước đây. Hơn 2 năm trước, một cuộc tấn công bằng UAV tại đây đã giết chết 3 binh sĩ Mỹ.

- Ảnh 4.

Địa điểm thứ tư xuất hiện trong các hình ảnh là Căn cứ Không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait, nơi một hệ thống radar cảnh báo sớm FPS-117 đã bị phá hủy.

Trong hình ảnh trước đó, radar vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong hình ảnh sau đó, nó chỉ còn là một hố đen hoen ố.

Căn cứ Al-Jaber từng là trung tâm điều hành các hoạt động của Không quân Mỹ tại vùng Vịnh, và hệ thống radar loại này thường được coi là mục tiêu có giá trị cao. Vì việc mất nó sẽ làm suy yếu phạm vi cảnh báo sớm trong khu vực hơn là chỉ làm hư hại một cơ sở đơn lẻ.

- Ảnh 5.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã trở nên hiệu quả hơn trong những ngày gần đây. Điều này cho thấy hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh đã bị suy yếu.

Cuộc đối đầu hạn chế giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ ngày 7/7, đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bản ghi nhớ được hai bên ký kết tháng trước nhằm chấm dứt chiến tranh đã sụp đổ, và một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn rất có thể sẽ bùng nổ chỉ trong vài ngày tới.

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Tags

Mỹ

quân sự

Iran

ảnh vệ tinh

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