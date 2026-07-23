Trung Quốc khẳng định vị thế "bậc thầy" với khối sắt 215 mét, xác lập kỷ lục chưa từng có trên hành tinh

Sản phẩm này đang tiến đến Tây Phi.

Tập đoàn Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc (CSSC) vừa chính thức bàn giao tàu tự dỡ hàng chuyên dụng có tốc độ bốc dỡ nhanh nhất thế giới tại tỉnh Giang Tô, tạo ra chuẩn mực mới về hiệu suất trong ngành vận tải biển công nghiệp.

Cột mốc này đạt được trong bối cảnh Trung Quốc - nhà đóng tàu lớn nhất thế giới - tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu và thu hút các đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới đối với các tàu lớn và các loại tàu cao cấp.

Kỷ lục 12.000 tấn/giờ và đột phá trong thiết kế cơ khí

Ảnh: Global Times

Điểm đột phá lớn nhất của con tàu nằm ở tốc độ bốc dỡ đạt mức kỷ lục 12.000 tấn quặng mỗi giờ, biến đây trở thành tàu tự dỡ hàng chuyên nghiệp vận hành nhanh nhất hành tinh hiện nay. Trang Global Times gọi đây là "vua của tàu tự dỡ hàng".

Về quy mô kỹ thuật, con tàu có trọng tải 41.800 tấn, chiều dài tổng thể 215 mét, chiều rộng mạn 42 mét và sức chứa tối đa lên tới 29.000 mét khối. Thiết kế này tối ưu hóa không gian chứa hàng và độ ổn định khi di chuyển trên các tuyến hải trình xa.

Các chuyên gia trong ngành so sánh con tàu tự dỡ hàng này với "siêu tàu vận chuyển hàng hóa" trong vận tải đường biển. Những con tàu này, được trang bị hệ thống dỡ hàng tích hợp cho phép chúng tự dỡ hàng mà không cần thiết bị cảng, hoạt động như những chiếc xe buýt đưa đón nổi trên biển và có khả năng vận chuyển hàng hóa hiệu quả giữa các bến tàu nước nông và các khu neo đậu nước sâu.

Trái tim của hệ thống vận hành nằm ở cơ chế bốc dỡ hàng tự động dưới đáy tàu. Thiết bị được trang bị hai băng tải dọc đảo chiều đặt dưới sàn khoang chứa, cho phép giải phóng hàng hóa độc lập từ từng bên mạn tàu hoặc xả đồng thời cả hai bên tùy thuộc vào hạ tầng bến cảng.

Cơ chế xả hàng linh hoạt này rút ngắn đáng kể thời gian neo đậu tại cảng. Nhờ đó, chi phí vận hành kho bãi và phí hạ tầng cảng biển của các doanh nghiệp khai thác được giảm thiểu ở mức tối đa.

Mắt xích hạ tầng quan trọng cho siêu dự án quặng sắt Simandou

Con tàu vừa được bàn giao là chiếc đầu tiên nằm trong chuỗi seri 5 tàu tự dỡ hàng chuyên dụng được đặt hàng riêng cho Dự án Quặng sắt Simandou.

Sau khi bàn giao, toàn bộ đội tàu sẽ được triển khai đến vùng biển thuộc quốc gia Guinea ở Tây Phi. Tại đây, chúng đảm nhận nhiệm vụ chuyển tải và tiếp vận quặng sắt từ các khu vực khai thác ra các tàu chở hàng đại dương tải trọng lớn.

Hãy tưởng tượng việc chất 41.800 tấn quặng sắt lên các toa tàu tiêu chuẩn, điều này sẽ cần gần 700 toa tàu xếp nối tiếp nhau, trải dài hơn 7 km mất một thời gian dài để dỡ hàng. Nhưng tàu tự dỡ hàng mới có thể dỡ lượng quặng sắt này trên biển trong vòng chưa đầy 3,5 giờ.

Ảnh: Global Times

Khu vực mỏ Simandou được đánh giá là một trong những mỏ quặng sắt chất lượng cao chưa khai thác lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất tại Tây Phi nhiều năm qua chính là thiếu hụt hạ tầng cảng biển nước sâu và chuỗi hậu cần kết nối.

Sự xuất hiện của đội tàu tự dỡ hàng tốc độ cao đóng vai trò như một "xương sống logistics", giải quyết triệt để điểm nghẽn chuyển tải trên biển. Toàn bộ chuỗi cung ứng quặng sắt nhờ đó có thể duy trì nhịp độ sản xuất liên tục và ổn định.

Khẳng định năng lực đóng tàu và dấu ấn hợp tác quốc tế

Dự án quặng sắt Simandou không chỉ đơn thuần là một hoạt động khai thác khoáng sản, mà còn là dự án trọng điểm trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Guinea.

Việc tự chủ thiết kế và chế tạo thành công dòng tàu có công nghệ dỡ hàng phức tạp khẳng định vị thế dẫn đầu của ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Đáng chú ý, các kỹ sư đã làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo hệ thống băng tải tự động tải trọng lớn - vốn là rào cản kỹ thuật khắt khe đối với ngành cơ khí hàng hải.

Việc ứng dụng các tàu dỡ hàng tự động công suất lớn còn giảm phụ thuộc vào hạ tầng cẩu bờ đắt đỏ tại các cảng đang phát triển. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa tài nguyên tại các khu vực nghèo hạ tầng trên toàn cầu.

Việc hoàn thiện và bàn giao con tàu tự bốc dỡ nhanh nhất thế giới cho thấy bước nhảy vọt về công nghệ cơ khí hàng hải của Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở một kỷ lục kỹ thuật, con tàu còn là mắt xích chiến lược đảm bảo sự vận hành trơn tru cho chuỗi logistics tài nguyên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.