Ăn kiểu này suốt nhiều năm, người đàn ông phải uống 6 viên thuốc huyết áp mỗi ngày, suy thận giai đoạn cuối

Mới đây, VTV24 đưa tin về một người đàn ông mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính do một thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm.

Theo VTV24, bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Thắng (70 tuổi, tại Phú Thọ) bị đồng thời tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu, gout và bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi ngày, ông phải uống 6 viên thuốc huyết áp. Lúc nào, ông cũng mệt mỏi vì thiếu máu và suy tim.

Theo VTV24, nam bệnh nhân mắc hàng loạt bệnh lý mạn tính kể trên là do thói quen ăn mặn kéo dài.

Bây giờ, điều khiến ông nuối tiếc là giá như trước đây chú ý hơn đến ăn uống, đặc biệt là ăn nhạt hơn theo lời khuyên của bác sĩ.

“Trước đây, các cụ cứ bảo ăn mặn khỏe người, cho nên là [tôi] toàn ăn mặn. Ngoài những món chính còn ăn thêm cả muối trắng,” - ông Thắng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, giải thích nguy cơ khi ăn mặn kéo dài: “Khi ăn nhiều muối, cơ thể sẽ giữ nước nhiều hơn, và huyết áp sẽ bị tăng cao hơn. Việc huyết áp tăng cao kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ, từ đó dẫn đến chức năng lọc máu của cầu thận bị suy giảm, tim phải hoạt động gắng sức hơn, có thể dẫn đến các biến chứng như phì đại cơ tim, suy tim, đột quỵ”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: VTV24)

Với bệnh lý về thận, nguy hiểm nằm ở chỗ triệu chứng thường không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, nhưng thực chất thận dần bị tổn thương, chức năng lọc giảm dần và nguy cơ suy thận ngày càng tăng.

Bệnh cạnh việc điều trị các bệnh lý hiện có, ông Thắng cũng được hướng dẫn thay đổi chế độ ăn để bảo vệ thận.

Bác sĩ Bùi Hồng Phương, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết thêm: “Ngoài việc sử dụng thuốc để bảo vệ thận, [chúng tôi] cũng hướng dẫn bệnh nhân ăn nhạt để bảo vệ các tế bào thận còn lại, tránh tiến triển nặng lên.”

Theo các chuyên gia, thói quen ăn mặn không gây bệnh chỉ sau một vài bữa ăn, nhưng lại âm thầm bào mòn sức khỏe qua từng năm tháng. Hệ lụy của thói quen ăn mặn đang hiện hữu bởi nó một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến hàng loạt bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch và suy thận.

Điều đáng lo ngại bệnh thường diễn tiến âm thầm và thường được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng. Khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện cũng là lúc nhiều cơ quan trong cơ thể đã phải gánh chịu tổn thương.



