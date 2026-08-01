HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ăn kiểu này suốt nhiều năm, người đàn ông phải uống 6 viên thuốc huyết áp mỗi ngày, suy thận giai đoạn cuối

Trà My
|

Mới đây, VTV24 đưa tin về một người đàn ông mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính do một thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm.

Theo VTV24, bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Thắng (70 tuổi, tại Phú Thọ) bị đồng thời tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu, gout và bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi ngày, ông phải uống 6 viên thuốc huyết áp. Lúc nào, ông cũng mệt mỏi vì thiếu máu và suy tim.

Theo VTV24, nam bệnh nhân mắc hàng loạt bệnh lý mạn tính kể trên là do thói quen ăn mặn kéo dài.

Bây giờ, điều khiến ông nuối tiếc là giá như trước đây chú ý hơn đến ăn uống, đặc biệt là ăn nhạt hơn theo lời khuyên của bác sĩ.

“Trước đây, các cụ cứ bảo ăn mặn khỏe người, cho nên là [tôi] toàn ăn mặn. Ngoài những món chính còn ăn thêm cả muối trắng,” - ông Thắng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, giải thích nguy cơ khi ăn mặn kéo dài: “Khi ăn nhiều muối, cơ thể sẽ giữ nước nhiều hơn, và huyết áp sẽ bị tăng cao hơn. Việc huyết áp tăng cao kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ, từ đó dẫn đến chức năng lọc máu của cầu thận bị suy giảm, tim phải hoạt động gắng sức hơn, có thể dẫn đến các biến chứng như phì đại cơ tim, suy tim, đột quỵ”.

Ăn kiểu này suốt nhiều năm, người đàn ông phải uống 6 viên thuốc huyết áp mỗi ngày, suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: VTV24)

Với bệnh lý về thận, nguy hiểm nằm ở chỗ triệu chứng thường không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, nhưng thực chất thận dần bị tổn thương, chức năng lọc giảm dần và nguy cơ suy thận ngày càng tăng.

Bệnh cạnh việc điều trị các bệnh lý hiện có, ông Thắng cũng được hướng dẫn thay đổi chế độ ăn để bảo vệ thận.

Bác sĩ Bùi Hồng Phương, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết thêm: “Ngoài việc sử dụng thuốc để bảo vệ thận, [chúng tôi] cũng hướng dẫn bệnh nhân ăn nhạt để bảo vệ các tế bào thận còn lại, tránh tiến triển nặng lên.”

Theo các chuyên gia, thói quen ăn mặn không gây bệnh chỉ sau một vài bữa ăn, nhưng lại âm thầm bào mòn sức khỏe qua từng năm tháng. Hệ lụy của thói quen ăn mặn đang hiện hữu bởi nó một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến hàng loạt bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch và suy thận.

Điều đáng lo ngại bệnh thường diễn tiến âm thầm và thường được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng. Khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện cũng là lúc nhiều cơ quan trong cơ thể đã phải gánh chịu tổn thương.

Cứu sống ông Đ.V.C., phù não do món ăn nhiều người Việt rất thích


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

suy thận

tiểu đường

Huyết áp cao

mỡ máu cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại