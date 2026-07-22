Ấn Độ trình làng robot cảm tử chống gây nhiễu, mang 200kg thuốc nổ

Mẫu robot mặt đất mới của Ấn Độ sử dụng phương thức điều khiển khác biệt, hướng tới hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử.

Công ty Bharat Supply & Support Alliance của Ấn Độ đã giới thiệu GOLIATH-200, một phương tiện mặt đất không người lái (UGV) cảm tử được điều khiển bằng cáp quang thay vì tín hiệu vô tuyến, mở ra hướng tiếp cận mới trước các biện pháp gây nhiễu điện tử truyền thống.

GOLIATH-200 có thể mang đầu đạn nổ nặng tới 200kg để tấn công các mục tiêu kiên cố, phương tiện quân sự, hầm trú ẩn và các mục tiêu có giá trị cao khác.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố, những hình ảnh hiện có cho thấy phương tiện sử dụng khung gầm bánh xích cao su với 4 bánh chịu tải ở mỗi bên.

Phía trên cuộn cáp quang được bố trí một cột gắn camera quan sát đa hướng hoặc cảm biến quang học, giúp người điều khiển nâng cao khả năng quan sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nền tảng này cũng được trang bị khoang mang tải trọng ở trung tâm với các điểm gắn tích hợp, cho phép mang theo và cố định thuốc nổ hoặc các loại tải trọng phù hợp với từng nhiệm vụ.

Ngoài nhiệm vụ tấn công, GOLIATH-200 còn có thể được sử dụng để phá dỡ vật cản, mở đường qua bãi mìn, tác chiến đô thị và hỗ trợ lực lượng bộ binh đột phá công sự.

Hệ thống điều khiển được thiết kế để chống gây nhiễu

Điểm nổi bật của GOLIATH-200 là hệ thống điều khiển bằng cáp quang (Fiber-Optic Guidance - FOG). Thay vì phụ thuộc vào liên lạc bằng tần số vô tuyến (RF), phương tiện được điều khiển thông qua sợi cáp quang vật lý tự nhả dần khi tiến về phía trước.

Do các lệnh điều khiển và hình ảnh truyền về được truyền qua cáp quang thay vì kết nối không dây, hệ thống được thiết kế để chống lại các hình thức giả mạo tín hiệu GPS, gây nhiễu RF và đánh chặn tín hiệu - những yếu tố thường làm gián đoạn hoạt động của các nền tảng không người lái thông thường.

Theo công ty phát triển, kết nối bằng cáp quang còn mang lại đường truyền an toàn với độ trễ thấp, giúp phương tiện cơ động chính xác trong các môi trường tác chiến có mức độ đối kháng cao.

GOLIATH-200 có tầm điều khiển tối đa 10km, cho phép người vận hành duy trì khoảng cách an toàn hơn so với mục tiêu.