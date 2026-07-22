CUKTECH – Cái tên Trung Quốc kỳ lạ mới vào Việt Nam là gì? - Vì sao nhiều người lại mê mẩn?

Nghe tên lạ nhưng CUKTECH lại là hãng sạc dự phòng tiếng tăm trên toàn cầu.

Mới đây, thị trường phụ kiện công nghệ chứng kiến một cột mốc đáng chú ý khi CUKTECH tổ chức sự kiện ra mắt hệ sinh thái tại Việt Nam. Đối với phần lớn người tiêu dùng trong nước, cái tên CUKTECH có thể vẫn còn khá mới mẻ.

Tuy nhiên, trong cộng đồng đam mê công nghệ quốc tế, thương hiệu này từ lâu đã trở nên nổi bật trong thế giới thiết bị sạc và lưu trữ năng lượng di động nhờ sở hữu những công nghệ bán dẫn và thiết kế mạch vượt trội.

Sự xuất hiện chính thức của CUKTECH được đánh giá sẽ mang lại những giải pháp sạc hiệu năng cao được chuẩn hóa cho người dùng nhiều thiết bị.

Khởi nguồn từ tinh hoa công nghệ ZMI và hệ sinh thái Xiaomi

Được thành lập vào năm 2016, CUKTECH ngay từ đầu đã nhận được nguồn vốn đầu tư chiến lược từ các thế lực lớn gồm Xiaomi, ZMI và quỹ đầu tư Shunwei Capital.

Mối quan hệ này được thắt chặt hơn vào tháng 3/2021, khi Xiaomi chi ra 205 triệu USD để thâu tóm toàn bộ 50,09% cổ phần còn lại của ZMI, biến thương hiệu này thành công ty con sở hữu 100% vốn. ZMI chính là đơn vị chịu trách nhiệm R&D và sản xuất cốt lõi cho các dòng sạc nhanh, pin sạc dự phòng cao cấp thuộc hệ sinh thái của Xiaomi.

Sự hợp nhất này giúp CUKTECH thừa hưởng trọn vẹn di sản công nghệ, chuỗi cung ứng tối ưu, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hệ thống kênh phân phối toàn cầu mà ZMI đã dày công xây dựng trong nhiều năm.

Cái tên CUKTECH của hãng cũng mang một ý nghĩa kỹ thuật sâu sắc, bắt nguồn từ tên của mạch chuyển đổi Čuk (một loại mạch DC-DC đặc biệt có khả năng tối ưu hóa dòng điện hiệu suất cao do giáo sư Slobodan Čuk phát minh vào năm 1976).

Trước khi đẩy mạnh thương hiệu độc lập, đội ngũ kỹ sư này đã xuất xưởng hơn 150 triệu đơn vị pin dự phòng và hơn 20 triệu bộ sạc dưới các thương hiệu CUKTECH, ZMI cũng như đóng vai trò nhà sản xuất thiết bị gốc cho các đối tác công nghệ lớn như Xiaomi, LG và Hitachi.

Sự thán phục của giới chuyên môn dành cho CUKTECH không đến từ các chiến dịch truyền thông mà đến từ những thông số vật lý thực tế và cấu trúc linh kiện cao cấp bên trong mỗi sản phẩm. Thương hiệu này liên tục đẩy giới hạn vật lý của các thiết bị sạc tiêu dùng lên các tiêu chuẩn công nghiệp và hàng không.

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng phần cứng của CUKTECH nằm ở công nghệ cáp sạc và giao thức sạc. Thử nghiệm tải thực tế bằng máy phân tích công suất USB-C chuyên dụng giữa sợi cáp ZMI cổ điển công suất 100W (5A) sản xuất năm 2020 và sợi cáp CUKTECH 240W (6A) thế hệ mới đã chỉ ra sự khác biệt lớn về hiệu năng vật lý.

Khi sạc cho thiết bị tương thích ở tải dòng điện cao, sợi cáp ZMI 5A chỉ nhận diện chip E-marker tối đa ở mức 20V X 5A (100W) và nóng lên nhanh chóng quanh khu vực đầu nối do điện trở lớn.

Ngược lại, sợi cáp CUKTECH 6A lập tức kích hoạt giao thức sạc nhanh Extended Power Range (EPR) của chuẩn Power Delivery 3.1 ở mức điện áp cao 28V và cường độ dòng điện ổn định. Nhờ thiết kế lõi đồng dày hơn và lớp bọc bảo vệ tối ưu hóa điện trở, đầu nối của cáp CUKTECH chỉ ấm nhẹ, giảm thiểu tối đa hao phí năng lượng dưới dạng nhiệt năng.

Tiếp nối dòng pin huyền thoại ZMI No.20

Trong giới công nghệ, viên pin sạc dự phòng ZMI No.20 (QB826G) được TechRadar đánh giá là một trong những bộ sạc di động tốt nhất thế giới nhờ công suất cực khủng và độ bền bỉ đáng kinh ngạc.

CUKTECH PB250 (CUKTECH 20) và ZMI QB826G là hai mẫu sản phẩm đồng danh nghĩa và hoàn toàn trùng khớp về mặt phần cứng lẫn phần mềm.

Qua phân tích tháo rã linh kiện, cả hai sản phẩm đều chia sẻ chung một thiết kế bảng mạch PCB, chung IC quản lý nguồn thông minh, hệ thống bảo vệ đa lớp và sử dụng chung một firmware điều khiển dòng điện.

Cấu trúc lưu trữ năng lượng của hai viên pin này đều sử dụng các cell pin Lithium-Ion 21700 chất lượng cao đạt chuẩn công nghiệp xe điện như Samsung INR21700-50G hoặc EVE INR21700-50E.

Điều này giúp duy trì tuổi thọ pin vượt mức 1000 chu kỳ sạc mà vẫn đảm bảo dung lượng thực tế tối ưu. Sự đồng nhất này cho phép người dùng sở hữu hiệu năng sạc huyền thoại của ZMI No.20 dưới cái tên CUKTECH PB250 với mức chi phí tối ưu hơn rất nhiều.

Sự bứt phá thương mại tại thị trường tỷ dân và toàn cầu

Sự chuyển dịch từ ZMI sang thương hiệu mới CUKTECH không hề làm suy giảm vị thế thương mại của đội ngũ này, ngược lại còn châm ngòi cho một sự bứt phá ngoạn mục tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Tại thị trường Trung Quốc, trong các chiến dịch mua sắm trực tuyến khổng lồ, CUKTECH liên tục góp mặt trong danh sách những thương hiệu phụ kiện kỹ thuật số có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất trên hai nền tảng Tmall và JD.com.

Phân tích từ giới quan sát thị trường cho thấy, tính đến năm 2026, CUKTECH đã vươn lên giành vị trí trong nhóm 4 thương hiệu dẫn đầu về thị phần doanh thu trực tuyến trong ngành hàng sạc dự phòng tại Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp và chia sẻ miếng bánh thị phần sòng phẳng với các ông lớn như Xiaomi, Baseus và Torras.

Sự chuyển dịch từ các sản phẩm sạc công suất thấp truyền thống sang dòng pin sạc hiệu năng cao hỗ trợ đa thiết bị là động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ doanh số của hãng.

Đồng thời, các sản phẩm của hãng liên tiếp gặt hái được những giải thưởng thiết kế công nghiệp danh giá toàn cầu như German iF Design Award, Red Dot Award và G-Mark danh giá của Nhật Bản.

Chất lượng phần cứng được đánh giá cao

Các chuyên gia phần cứng đánh giá cực kỳ cao chất lượng hoàn thiện mạch điện bên trong các củ sạc CUKTECH. Thử nghiệm đo đạc dòng điện của củ sạc Cuktech 6 Ultra 100W (AD653U) cho thấy các chỉ số an toàn vượt xa tiêu chuẩn công nghiệp:

Chất lượng dòng điện xuất sắc: Độ gợn sóng và nhiễu điện áp (Ripple & Noise) ở tất cả các mức điện áp đầu ra (từ 5V đến 20V) đều được kiểm soát ở mức tối đa chỉ khoảng 19.6 mVp-p đến 39.8 mVp-p, tương đương dưới 0.5% – một mức cực kỳ an toàn giúp bảo vệ linh kiện của thiết bị nhận sạc không bị chai pin hay hư hỏng mạch nguồn.

Độ rò dòng điện cực thấp: Dòng rò đo được tối đa chỉ ở mức 49 uA, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng tiêu chuẩn an toàn cho phép là dưới 250 uA.

Hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả: Khi chạy full tải liên tục ở mức công suất 65W trong hơn một giờ đồng hồ, nhiệt độ bề mặt vỏ sạc chỉ duy trì ở mức tối đa khoảng 65 độ C (trong khi giới hạn tiêu chuẩn an toàn quốc tế là dưới 77 độ C).

Thêm vào đó, việc tích hợp kết nối Bluetooth thông qua ứng dụng thông minh Mi Home mang lại trải nghiệm điều khiển chưa từng có. Người dùng có thể theo dõi biểu đồ sạc theo thời gian thực trực tiếp trên điện thoại, tùy chỉnh chức năng của từng cổng sạc, hẹn giờ tắt cổng hoặc tiến hành cập nhật phần mềm OTA để củ sạc luôn nhận diện chính xác các chuẩn sạc của các dòng smartphone mới nhất trên thị trường.

Dù được ca ngợi là một "ông hoàng" công nghệ sạc mới, CUKTECH vẫn phải đối mặt với một số ý kiến trái chiều và nhược điểm thực tế từ phía người dùng toàn cầu.

Tại các thị trường nói tiếng Anh, cái tên "CUKTECH" nhận phải khá nhiều sự châm chọc và hoài nghi do có cách phát âm tương đồng với một từ lóng nhạy cảm trong tiếng Anh. Điều này vô tình tạo ra rào cản tâm lý ban đầu cho người tiêu dùng tại khu vực Bắc Mỹ khi tiếp cận sản phẩm.

Nhằm đảm bảo dung tích pin thực tế lớn cùng hệ thống mạch tản nhiệt dày đặc, các sản phẩm pin dự phòng dòng cao cấp như CUKTECH 20 có trọng lượng tương đối nặng (khoảng 633.8g) và thiết kế thuôn dài cồng kềnh. Nhiều người dùng phản hồi rằng việc mang theo viên pin này trong các túi đeo chéo nhỏ hàng ngày gây cảm giác khá nặng nề và cấn tay.

Dù vẫn tồn tại một số nhược điểm nhỏ về mặt kích thước, trọng lượng hay tính tương thích tối đa có phần thiên vị cho các dòng máy Xiaomi, các sản phẩm CUKTECH vẫn là một sự nâng cấp đáng giá cho bất kỳ ai đang sở hữu một hệ sinh thái thiết bị di động đa dạng gồm laptop, máy tính bảng và điện thoại hiệu năng cao.