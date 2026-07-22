Nga sắp có "nhà máy di động" trên biển, kích thước lớn chưa từng có để thực hiện nhiệm vụ lớn

Dự án này đang ở bước hoàn thiện.

Tại nhà máy đóng tàu Yantar (Kaliningrad, Nga), siêu tàu đánh bắt cá đông lạnh cỡ lớn "Viktor Gavrilov" thuộc Dự án 5670FT đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng ngay trên mặt nước. Sự kiện này khẳng định quyết tâm của ngành đóng tàu Nga trong việc tự chủ công nghệ và nâng cao năng lực khai thác hải sản tại các vùng biển xa.

Cột mốc hoàn thiện trên mặt nước và đợt kiểm tra quy mô lớn

Ảnh: OSK

Trong chuyến công tác kiểm tra thực địa mới đây tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, ông Sergey Abdykerov - Cục trưởng Cục Công nghiệp Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải thuộc Bộ Công Thương Liên bang Nga - đã trực tiếp khảo sát tiến độ đóng siêu tàu Viktor Gavrilov. Đây là chiếc tàu đánh bắt cá đông lạnh cỡ lớn (BMRT) thuộc Dự án 5670FT, hiện giữ vị trí tàu đánh bắt cá lớn nhất đang được xây dựng tại Nga.

Hiện tại, siêu tàu đã qua giai đoạn hạ thủy và đang tiếp tục quá trình hoàn thiện trên mặt nước. Các kỹ sư và công nhân đóng tàu tại Yantar đã cẩu lắp thành công bảng phân phối điện chính lên tàu. Đồng thời, lực lượng thi công cũng đang tích cực triển khai công tác bọc kín và làm kín các bể chứa nước biển làm lạnh (RSW) - hệ thống bảo quản then chốt giúp giữ tươi hải sản ngay từ khi vừa đánh bắt.

Song song với việc hoàn thiện kết cấu cơ bản, nhà máy đang tiến hành thử nghiệm tính bền vững cấu trúc, kiểm tra các khoang kỹ thuật và chuẩn bị cho công tác phun cát xử lý bề mặt. Đây là bước tiền đề bắt buộc trước khi tiến hành lắp đặt các lô thiết bị máy móc chuyên dụng tiếp theo.

Quy mô ấn tượng và thông số kỹ thuật vượt trội của Dự án 5670FT

Siêu tàu Viktor Gavrilov được đóng theo đơn đặt hàng của một trong những đơn vị khai thác hải sản hàng đầu tại Nga. Tàu được thiết kế tích hợp hoàn chỉnh ba chức năng chính: đánh bắt, chế biến trực tiếp và bảo quản đông lạnh hải sản ngay trên biển.

Dự án 5670FT không chỉ gây chú ý bởi quy mô đóng mới mà còn bởi các chỉ số thiết kế ấn tượng, đại diện cho năng lực cơ khí đóng tàu vỏ thép hiện đại. Viktor Gavrilov sở hữu chiều dài tổng thể lên tới 121 m và chiều rộng đạt 21,6 m - khoảng không gian đủ rộng rãi để tích hợp một dây chuyền chế biến công nghiệp quy mô lớn ngay bên trong thân tàu.

Với lượng rẽ nước lên tới 14.210 tấn và khoang đông lạnh rộng 2.800 m³, Viktor Gavrilov sở hữu khả năng chế biến và lưu trữ quy mô lớn. Thêm vào đó, thời gian hoạt động độc lập không cần tiếp nhiên liệu lên tới 60 ngày giúp tàu có thể bám biển liên tục trong các chiến dịch đánh bắt dài ngày ở những vùng biển khắc nghiệt nhất.

Ảnh: Xưởng đóng tàu Yantar

Lộ trình thi công và sứ mệnh tại Bắc Thái Bình Dương

Lễ đặt lườn của siêu tàu Viktor Gavrilov diễn ra tại xưởng đóng tàu Yantar vào năm 2019. Sau quá trình thi công phức tạp với nhiều hạng mục kỹ thuật cao, tàu đã chính thức hạ thủy vào tháng 1/2025.

Theo kế hoạch từ nhà máy và đại diện Bộ Công Thương Nga, siêu tàu sẽ trải qua các đợt thử nghiệm đường biển khắt khe trước khi bàn giao chính thức cho khách hàng trong năm 2026. Sau khi đưa vào vận hành, Viktor Gavrilov sẽ đảm nhận nhiệm vụ khai thác thủy sản tại vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương - khu vực giàu tài nguyên nhưng đòi hỏi tàu phải có khả năng chịu sóng gió và độ bền cơ học cao.

Việc hoàn thiện siêu tàu Viktor Gavrilov không chỉ bổ sung một "nhà máy chế biến di động" hiện đại cho đội tàu đánh bắt xa bờ của Nga, mà còn chứng minh năng lực làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại của nhà máy Yantar nói riêng và ngành công nghiệp đóng tàu Nga nói chung.

Dự án siêu tàu đánh bắt cá Viktor Gavrilov (Dự án 5670FT) đại diện cho bước chuyển mình quan trọng của ngành đóng tàu dân sự Nga hacia mục tiêu hiện đại hóa hạm đội khai thác hải sản. Khi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2026, chiếc siêu tàu này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng hải sản chế biến sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Nga trên trường quốc tế.