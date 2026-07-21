Nga thả rất nhiều vật liệu đồ sộ xuống sông: Một kỳ quan xây dựng "vô tiền khoáng hậu" sắp ra đời

Cấu trúc này, cao hơn 17 mét và nặng hơn 4.000 tấn, sẽ tạo thành nền tảng cho hệ thống đỡ trung tâm của công trình.

Trong nỗ lực chinh phục một trong những dòng sông khắc nghiệt nhất hành tinh, các kỹ sư Nga vừa hoàn tất việc đặt đê quây thép khổng lồ xuống lòng sông Lena - mốc tọa độ then chốt mở đường cho việc xây dựng trụ tháp trung tâm của cây cầu chiến lược vùng Yakutia.

Cột mốc kỹ thuật tại vùng băng tuyết vĩnh cửu

Nguồn ảnh: Aisen Nikolaev

Dự án xây dựng cầu đường bộ qua sông Lena tại khu vực thành phố Yakutsk vừa chính thức bước sang một giai đoạn kỹ thuật mới. Người đứng đầu Yakutia, ông Aisen Nikolayev, xác nhận đê quây hình trụ thứ hai. Một cấu trúc thép siêu trọng đã được lai dắt và cố định thành công tại vị trí lòng sông.

Đê quây này được thiết kế để phục vụ việc thi công trụ cầu trung tâm số 9, trụ tháp có vai trò chịu lực chính cho toàn bộ kết cấu dây văng của công trình. Với đường kính vượt quá 46 mét, chiều cao hơn 17 mét cùng tổng trọng lượng đi kèm thiết bị thi công lên tới hơn 4.000 tấn, đây được xem là một trong những kết cấu đê quây thi công dưới nước có quy mô lớn nhất từng được triển khai tại khu vực Đông Siberia.

Việc đưa thành công đê quây nặng hàng nghìn tấn vào đúng tọa độ dòng chảy sông Lena được giới chuyên gia đánh giá là bước tiến cực kỳ quan trọng. Ngay sau khi cố định đê quây và hút nước tạo môi trường thi công khô ráo bên trong, các đội ngũ kỹ sư sẽ bắt tay vào công đoạn thi công móng cọc cho trụ tháp chính - mắt xích kỹ thuật phức tạp nhất của toàn bộ dự án.

Lời giải cho bài toán hậu cần hàng thập kỷ của Yakutsk

Thành phố Yakutsk từ lâu đã đối mặt với bài toán chia cắt giao thông khép kín trong nhiều tháng mỗi năm. Nằm bên bờ sông Lena nhưng chưa có cầu cố định, toàn bộ hoạt động kết nối hàng hóa, nhu yếu phẩm và hành khách phụ thuộc vào các chuyến phà vào mùa hè hoặc tuyến đường băng tạm thời trên mặt sông đóng băng vào mùa đông.

Vào các thời điểm chuyển mùa (mùa xuân khi băng tan và mùa thu khi sông bắt đầu đóng băng), thành phố gần như rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn. Chi phí hậu cần, vận chuyển hàng hóa bị đẩy lên mức đắt đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và đà phát triển kinh tế của cả vùng Đông Bắc nước Nga.

Cây cầu qua sông Lena được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn hạ tầng này. Khi đi vào vận hành, công trình sẽ kết nối trực tiếp ba tuyến đường cao tốc liên vùng (Lena, Vilyuy và Kolyma) với tuyến đường sắt Amur - Yakutsk cũng như cảng hàng không quốc tế Yakutsk. Sự kết nối đồng bộ này sẽ nâng tỷ lệ tiếp cận giao thông quanh năm của người dân Yakutia từ 35% lên hơn 80%, tạo xung lực kinh tế hoàn toàn mới cho toàn bộ khu vực.

Mặc dù điều kiện thời tiết tại Yakutia cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ mùa đông có thể xuống dưới -50°C và mùa hè đối mặt với lũ băng tan cuồn cuộn, các đơn vị thi công vẫn đang duy trì tiến độ gấp rút. Việc hoàn thành hạ thủy đê quây số 2 trước thời điểm dòng sông bắt đầu có các biến động dòng chảy lớn là thắng lợi quan trọng về mặt tiến độ thi công.

Biểu tượng kỹ thuật trên vùng đất băng vĩnh cửu

Nguồn ảnh: Aisen Nikolaev

Xây dựng một cầu dây văng quy mô lớn trên nền đất băng vĩnh cửu cùng dòng sông có chế độ thủy văn phức tạp như Lena là thách thức chưa từng có đối với ngành cầu đường thế giới. Lực ép của các mảng băng trôi khổng lồ vào mùa xuân đòi hỏi các trụ cầu phải có khả năng chống chịu lực va đập cực lớn.

Đê quây thép khổng lồ vừa được lắp đặt đóng vai trò như một "lớp giáp" bảo vệ và tạo không gian khô ráo tuyệt đối giữa lòng sông. Nhờ đó, các công nhân có thể khoan sâu xuống tầng đá gốc dưới lòng sông để đổ bê tông cho hệ thống cọc nhồi đường kính lớn, đảm bảo độ ổn định vĩnh cửu cho trụ tháp chính.

Với việc hạ thủy thành công siêu đê quây 4.000 tấn, dự án cầu qua sông Lena đã vượt qua một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất. Công trình không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về mặt giao thông - kinh tế, mà còn là minh chứng cho năng lực chinh phục các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất của ngành xây dựng hạ tầng hiện đại.