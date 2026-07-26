HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ăn 1 bữa mỗi ngày, nữ sinh 20 tuổi hậu môn teo cơ như “người 80 tuổi”

Họa Dã
|

Chưa kịp đẹp, sức khỏe của cô gái đã phải trả giá vì giảm cân sai cách.

Tiểu Mỹ, một nữ sinh viên đại học 20 tuổi đến từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trở nên lo lắng về ngoại hình của mình do những lời nhận xét từ người khác và đã áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt: Chỉ ăn một bữa một ngày và chỉ uống cà phê đá để kích thích nhu động ruột khi bị táo bón.

Ăn 1 bữa mỗi ngày, nữ sinh 20 tuổi hậu môn teo cơ như “người 80 tuổi”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô cao 175cm, nặng 55kg và có chỉ số BMI dưới 18. Sau thời gian dài ăn kiêng, cô bắt đầu bị đau bụng thường xuyên, chảy máu trực tràng, suy nhược toàn thân, kinh nguyệt không đều và không thể tham gia các lớp thể dục. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện Tiểu Mỹ bị yếu và giãn cơ vòng hậu môn, hoạt động như của người 80 tuổi, cô cũng bị trĩ hỗn hợp và áp xe tái phát quanh hậu môn.

Các bác sĩ giải thích rằng cơ vòng hậu môn là một cơ quan trọng để kiểm soát việc đại tiện. Tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Theo thời gian, điều này có thể khiến cơ vòng hậu môn bị thoái hóa, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đại tiện mà còn làm tăng nguy cơ sa trĩ, giãn niêm mạc ruột và thậm chí là sa ruột.

Ngoài ra, chế độ ăn uống không cân bằng kéo dài và lượng chất xơ không đủ có thể dẫn đến nhu động ruột bất thường, tăng áp lực ổ bụng khi đi đại tiện và gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh trĩ, dẫn đến các triệu chứng như đi ngoài ra máu.


Ăn 1 bữa mỗi ngày, nữ sinh 20 tuổi hậu môn teo cơ như “người 80 tuổi”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ nhắc nhở chúng ta rằng cân nặng không phải là thước đo duy nhất của sức khỏe. Chúng ta nên có quan niệm đúng đắn về cân nặng, đảm bảo ăn uống đều đặn mỗi ngày và tập thể dục phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

- Xây dựng quan niệm đúng đắn về cân nặng: Chỉ số khối cơ thể (BMI) là một chỉ số quan trọng về sức khỏe. BMI được tính như sau: BMI = cân nặng (kg)/chiều cao (m)². Phạm vi bình thường là 18,5～23,9kg/m². BMI từ 24,0 đến dưới 28,0 kg/m² được coi là thừa cân, và BMI từ 28,0 kg/m² trở lên được coi là béo phì.

- Duy trì giờ ăn đều đặn (ba bữa một ngày) và tránh "nhịn ăn một bữa" hoặc "chế độ ăn chỉ một loại thực phẩm": Chế độ ăn Địa Trung Hải được khuyến nghị: chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau, trái cây và các loại hạt; lượng vừa phải cá, gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa; một lượng nhỏ thịt đỏ và các sản phẩm từ thịt đỏ; và dầu ô liu là dầu ăn chính. Mỗi bữa ăn có thể tuân theo quy tắc 2-1-1: hai nắm rau, một nắm thịt và một nắm thực phẩm chính.

Ăn 1 bữa mỗi ngày, nữ sinh 20 tuổi hậu môn teo cơ như “người 80 tuổi”- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

- Hãy tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn, kết hợp tập luyện aerobic và rèn luyện sức mạnh để đốt cháy thêm calo mỗi ngày và giảm cân dần dần. Các bài tập phù hợp bao gồm: đi bộ nhanh 2km (khoảng 20 phút); đạp xe khoảng 15 phút; nhảy dây khoảng 10 phút; đạp xe tại chỗ khoảng 15 phút; chạy bộ khoảng 15 phút; và đi bộ với tốc độ nhất định trong 45 phút, quãng đường khoảng 5km.

Nguồn và ảnh: Toutiao

Cách đi bộ được bác sĩ Mỹ ví là “thuốc tim mạch bán chạy nhất lịch sử”: Đặc biệt tốt cho người từ 50 tuổi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại