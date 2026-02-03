5 tín hiệu buổi sáng "tiên tri" bạn là người SỐNG THỌ, may mắn có đủ cả 5 thì rất đáng ăn mừng!

Bà Zhang sống trong khu phố nhỏ nhưng đông đúc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà năm nay đã 92 tuổi nhưng mỗi sáng vẫn tự xách giỏ đi chợ, mắt còn tinh, tai còn thính và đầu óc vẫn minh mẫn. Không ít người khi gặp đều cố gắng hỏi bí quyết sống thọ của bà Zhang, nhưng bà chỉ mỉm cười.

Ảnh minh họa

Theo bà Zhang, cuộc sống của bà chẳng có gì đặc biệt. Bà vốn ăn uống đơn giản nhưng đủ bữa, suy nghĩ tích cực, ngủ sớm dậy sớm và rất mong tới ngày mới mỗi ngày. Bà kể, mỗi buổi sáng dậy mình đều cảm thấy rất hào hứng, đói nhẹ và muốn được vận động thay vì nằm ì một chỗ. Bà chẳng ngờ, đó lại chính là điểm chung của những người sống thọ. Vì khi tham gia một câu lạc bộ đánh cờ của những cụ già trên 80 tuổi, bà nhận ra rất nhiều người trong số họ cảm thấy như vậy mỗi khi bắt đầu ngày mới.

5 đặc điểm buổi sáng "tiên tri" người sống thọ

Buổi sáng sau khi thức dậy cơ thể vừa trải qua quá trình nghỉ ngơi và phục hồi từ giấc ngủ cùng thay đổi trạng thái, nhiệt độ… Điều này khiến nó trở thành thời điểm bộc lộ tình trạng sức khỏe và khả năng sống thọ rõ ràng.

Nếu có 5 đặc điểm này vào mỗi sáng dậy chứng tỏ bạn nằm trong nhóm người sống thọ:

Dễ thức dậy và nhanh tỉnh táo

Một giấc ngủ sâu và đủ giấc giúp cơ thể hồi phục tốt, điều chỉnh lại các chức năng sinh học. Thức dậy một cách dễ dàng, cảm thấy tỉnh táo và không mệt mỏi cho thấy bạn có giấc ngủ tốt. Điều đó được khoa học chứng minh giúp phòng nhiều bệnh tật về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa

Ít hoặc không đau nhức

Không bị đau nhức sau khi thức dậy là dấu hiệu của một hệ cơ xương vững mạnh, ít viêm nhiễm. Những người có hệ xương khớp khỏe mạnh thường duy trì sự linh hoạt và khả năng vận động cùng khả năng phục hồi của cơ thể tốt hơn nên thường sống thọ hơn.

Da dẻ hồng hào

Da phản ánh rất rõ tình trạng sức khỏe bên trong. Thức dậy với làn da tươi sáng, không có dấu hiệu khô sạm hoặc mệt mỏi cho thấy cơ thể có sự cân bằng về hormone, dưỡng chất và lượng nước, giúp da duy trì độ đàn hồi và trẻ trung. Đặc biệt, da khỏe cũng có liên quan đến sự lưu thông máu tốt, thải độc tốt và hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cảm giác đói nhẹ

Cảm giác thèm ăn vào buổi sáng chứng tỏ hệ tiêu hóa hoạt động tốt và sự trao đổi chất lành mạnh. Từ đó giúp duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng liên quan mật thiết đến khả năng hấp thụ dưỡng chất, duy trì sức khỏe toàn diện và góp phần kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa

Huyết áp và tim mạch ổn định

Sáng ngủ dậy huyết áp và nhịp tim tăng nhẹ là hiện tượng bình thường, miễn không quá cao. Người có huyết áp và nhịp tim ổn định khi tỉnh dậy thường có hệ tim mạch khỏe mạnh. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ, từ đó sống thọ hơn.

Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu