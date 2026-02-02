3 loại cây không nên trồng trong năm Bính Ngọ

Dưới đây là ba loại cây theo phong thủy thường được khuyên không nên trồng trong năm Bính Ngọ, cùng những lý giải xoay quanh ngũ hành và quan niệm dân gian.

Theo học thuyết ngũ hành, vạn vật trong tự nhiên đều chịu sự chi phối của năm yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm Bính Ngọ thường được gắn với năng lượng Hỏa mạnh, tượng trưng cho sự bùng nổ, nhiệt huyết và biến động. Trong bối cảnh đó, nhiều người tin rằng nên ưu tiên những loại cây mang hành Mộc để tạo sự cân bằng vì Mộc sinh Hỏa, giúp dòng năng lượng lưu thông hài hòa. Ngược lại, những cây mang hành Thủy hoặc Kim quá mạnh, hoặc có hình dáng, ý nghĩa được xem là "bất lợi", thường bị khuyên tránh trồng trong năm này.

Xương rồng

Xương rồng là loại cây được ưa chuộng vì dễ sống, hình dáng độc đáo và có thể tạo điểm nhấn cho không gian. Tuy nhiên, trong phong thủy, xương rồng lại thường gắn với khái niệm "sát khí" bởi đặc điểm nổi bật là những chiếc gai nhọn.

Theo quan niệm dân gian, các vật sắc nhọn có xu hướng tạo ra nguồn năng lượng xung khắc, dễ gây căng thẳng, bất hòa trong mối quan hệ gia đình hoặc công việc.

Xương rồng.

Trong năm Bính Ngọ, khi Hỏa đã vượng, việc đặt thêm một loại cây được cho là mang tính "cứng", "nóng" như xương rồng trong không gian sinh hoạt chung có thể làm năng lượng trở nên quá mạnh, thiếu cân bằng.

Nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nếu yêu thích xương rồng, gia chủ chỉ nên đặt cây ở ban công, sân vườn hoặc khu vực hàng rào, thay vì phòng khách, phòng ngủ hay trước cửa chính - những nơi được xem là "điểm tụ khí" của ngôi nhà.

Cây liễu

Liễu là loài cây có dáng mềm mại, cành lá rủ xuống, thường gắn với hình ảnh thơ mộng trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, xét theo phong thủy, liễu thuộc hành Thủy, trong khi năm Bính Ngọ lại thiên về Hỏa. Thủy và Hỏa là hai yếu tố được cho là tương khắc, dễ gây xung đột về mặt năng lượng.

Bên cạnh yếu tố ngũ hành, hình dáng "rủ xuống" của liễu cũng được một số quan niệm xem là biểu tượng của sự sa sút, thiếu vươn lên. Vì vậy, trồng liễu trước nhà hoặc trong khuôn viên chính được cho là không phù hợp trong những năm cần khởi đầu, bứt phá hay "khai vận" như Bính Ngọ.

Liễu.

Thay vào đó, nhiều gia đình lựa chọn những loại cây có dáng vươn thẳng, tán tròn, xanh tốt quanh năm như lộc vừng, kim tiền, bàng Đài Loan hay cau cảnh để tạo cảm giác sinh khí dồi dào, tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng.

Cây dâu tằm

Không hoàn toàn dựa trên học thuyết ngũ hành, việc kiêng trồng dâu tằm gần nhà xuất phát nhiều từ yếu tố văn hóa – tâm linh. Chữ "dâu" thường được liên tưởng đến chữ "tang", gợi nhắc những điều không may mắn, buồn phiền.

Vì vậy, vào những năm mà gia chủ chú trọng đến việc cầu may, cầu tài và bình an như năm Bính Ngọ, cây dâu tằm thường bị đưa vào danh sách "nên tránh" khi trồng trước nhà hoặc trong khuôn viên sinh hoạt chính. Dù trên thực tế, dâu tằm là loại cây có giá trị kinh tế và dược liệu, nhưng yếu tố tâm lý và niềm tin vẫn khiến nhiều người cân nhắc kỹ lưỡng.

Dâu tằm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, phong thủy mang tính văn hóa và tín ngưỡng, không thể thay thế cho những yếu tố khoa học như ánh sáng, chất đất, nguồn nước hay điều kiện khí hậu. Một loại cây hợp phong thủy nhưng không phù hợp với thổ nhưỡng, không gian sống hoặc khả năng chăm sóc của gia đình cũng khó phát triển tốt, từ đó lại tạo cảm giác "không may" cho gia chủ.

Vì vậy, khi lựa chọn cây trồng trong năm Bính Ngọ, nhiều người chọn cách kết hợp hài hòa giữa phong thủy và thực tế: ưu tiên cây dễ sống, an toàn, phù hợp môi trường, đồng thời mang ý nghĩa tích cực về mặt tinh thần.