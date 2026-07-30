5 lý do nên trồng một cây nguyệt quế trước nhà

Theo quan niệm phong thủy, đây là loài cây tượng trưng cho may mắn, thành công và sự thịnh vượng. Dưới góc độ thực tế, nguyệt quế còn mang đến nhiều lợi ích cho không gian sống.

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều người lựa chọn trồng một cây nguyệt quế trước cửa nhà.

Biểu tượng của may mắn và thành công

Từ lâu, nguyệt quế đã được xem là biểu tượng của chiến thắng và vinh quang. Hình ảnh vòng nguyệt quế xuất hiện trong nhiều nền văn hóa như phần thưởng dành cho những người chiến thắng, người có thành tích xuất sắc.

Theo quan niệm phong thủy, trồng cây nguyệt quế trước nhà được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, mang đến may mắn trong công việc, học tập và kinh doanh. Nhiều gia đình tin rằng cây xanh tốt, ra hoa đều sẽ góp phần tạo nguồn sinh khí, giúp cuộc sống thuận lợi và hanh thông hơn.

Dù đây chủ yếu là quan niệm dân gian, nhưng một khoảng sân xanh mát, tràn đầy sức sống cũng góp phần tạo tâm lý tích cực cho các thành viên trong gia đình.

Cây nguyệt quế, ảnh: Internet.

Hương thơm dễ chịu giúp thư giãn

Một trong những điểm nổi bật nhất của cây nguyệt quế là những bông hoa trắng nhỏ có hương thơm thanh khiết, dễ chịu. Hoa thường nở thành từng chùm và tỏa hương rõ hơn vào chiều tối hoặc sau những cơn mưa.

Hương thơm tự nhiên này giúp không gian trước nhà luôn dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhiều người còn cho rằng mùi hương nhẹ nhàng của nguyệt quế giúp cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác bình yên và gần gũi với thiên nhiên.

Làm đẹp mặt tiền ngôi nhà

Với tán lá xanh quanh năm, dáng cây cân đối và hoa trắng tinh khôi, nguyệt quế là lựa chọn lý tưởng để trang trí sân vườn, hiên nhà hoặc lối đi.

Cây có thể được tạo dáng bonsai hoặc cắt tỉa thành nhiều kiểu khác nhau, phù hợp từ nhà phố đến biệt thự, nhà vườn. Khi nở rộ, những chùm hoa trắng nổi bật trên nền lá xanh tạo điểm nhấn tinh tế, giúp mặt tiền ngôi nhà trở nên sang trọng và cuốn hút hơn.

Không ít gia đình còn kết hợp nguyệt quế với các loại cây cảnh khác để tạo nên không gian xanh hài hòa, tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Góp phần cải thiện môi trường sống

Giống như nhiều loại cây xanh khác, nguyệt quế góp phần hấp thụ bụi bẩn, giảm nhiệt độ khu vực xung quanh và tạo bầu không khí trong lành hơn.

Một cây xanh trước nhà còn giúp giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường, tạo bóng mát và mang lại cảm giác dễ chịu vào những ngày nắng nóng. Đặc biệt ở các khu đô thị, việc bổ sung cây xanh là giải pháp đơn giản giúp cải thiện môi trường sống và tăng gắn kết với thiên nhiên.

Dù không nên kỳ vọng cây có thể thay thế các giải pháp xử lý ô nhiễm, nhưng việc trồng thêm cây xanh luôn mang lại nhiều lợi ích cho cảnh quan và chất lượng không khí.

Dễ trồng, dễ chăm sóc

Nguyệt quế là loài cây khá khỏe, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cây ưa nắng, thích đất tơi xốp, thoát nước tốt và không cần chăm sóc quá cầu kỳ.

Chỉ cần tưới nước vừa đủ, bón phân định kỳ và cắt tỉa cành lá thường xuyên, cây sẽ phát triển tốt và cho hoa nhiều lần trong năm. Cây cũng có tuổi thọ khá cao nếu được chăm sóc đúng cách, trở thành điểm nhấn bền vững cho không gian sống.

Một số lưu ý khi trồng nguyệt quế trước nhà

Để cây phát triển khỏe mạnh, nên trồng ở vị trí đón được nhiều ánh sáng và tránh để nước đọng quanh gốc. Đồng thời, cần cắt tỉa định kỳ để cây luôn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh và giữ được dáng đẹp.

Nếu quan tâm đến yếu tố phong thủy, nhiều chuyên gia cũng khuyên nên chăm sóc để cây luôn xanh tốt, tránh để cây khô héo hoặc chết vì vừa ảnh hưởng đến mỹ quan, vừa không phù hợp với quan niệm về sinh khí của ngôi nhà.

Nhìn chung, dù xét dưới góc độ phong thủy hay giá trị thực tế, nguyệt quế vẫn là một trong những loại cây đáng cân nhắc để trồng trước nhà. Với vẻ đẹp thanh lịch, hương thơm dễ chịu, khả năng làm đẹp không gian và cách chăm sóc đơn giản, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tạo một môi trường sống xanh, gần gũi và nhiều sức sống.