5 loại thức uống hỗ trợ giảm mỡ bụng

‏Dưới đây là 5 loại đồ uống mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để giảm cân nhanh hơn.

1. Trà xanh ‏

Trà xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm cân , giảm chất béo trong cơ thể.

Trà xanh có chứa caffeine, có thể giúp thúc đẩy giảm cân bằng cách tăng mức năng lượng và cải thiện hiệu suất trong khi tập thể dục.‏‏

‏Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa catechin trong thức uống này có thể làm tăng quá trình đốt cháy mỡ bụng và thúc đẩy trao đổi chất. Matcha là một loại trà xanh có chứa một lượng catechin cao hơn so với trà xanh lá rời, vì vậy nó là một lựa chọn tốt để giảm cân.‏

‏Trà xanh giúp thúc đẩy giảm cân hiệu quả.‏

‏2. Trà gừng ‏

Bên cạnh tác dụng trị buồn nôn, cảm lạnh, viêm khớp, gừng cũng được chứng minh có tác dụng giảm cân, giảm mỡ . ‏

‏Trong một nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông thừa cân cho biết khi họ uống 2 gam bột gừng hòa tan trong nước nóng vào bữa sáng, cảm thấy no nhanh hơn và giảm cảm giác thèm ăn so với những ngày không uống trà gừng.‏

‏Thêm vào đó, trà gừng rất hữu ích khi cố gắng giảm cân bởi tác dụng làm tăng hiệu ứng nhiệt của thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa và đốt cháy calo.‏

Trà gừng được chứng minh có tác dụng giảm cân, giảm mỡ. ‏

‏3. Giấm táo‏

Giấm táo có chứa axit acetic, một hợp chất có thể kích thích giảm cân bằng cách giảm mức insulin, cải thiện sự trao đổi chất, ngăn chặn sự thèm ăn và đốt cháy chất béo. ‏

‏Một nghiên cứu được trên thực hiện trên nhiều người béo phì đã cho thấy việc tiêu thụ các loại nước có chứa 30ml giấm táo mỗi ngày giúp giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, vòng eo và mỡ bụng so với những người không uống.‏

‏Lý giải điều này là do giấm táo có thể làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, giúp no lâu, vì vậy giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý đồ uống có tính axit như giấm táo có thể làm mòn răng, do đó không nên lạm dụng và luôn súc miệng sau khi uống loại nước này.‏

‏4. Nước chanh‏

Nước chanh rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, chất xơ (pectin) có thể giúp bạn giảm cân và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. ‏

‏Uống một ly nước chanh vào buổi sáng khi bụng rỗng để tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ bụng nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền sử về các bệnh dạ dày, thì không nên uống nước chanh vào buổi sáng sớm, vì axit trong chanh sẽ làm tình trạng đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn.‏

Nước chanh giàu vitamin C giúp hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa.‏

‏5. Cà phê ‏

Cà phê được nhiều người yêu thích và sử dụng để tăng năng lượng và cải thiện tâm trạng. Caffeine trong cà phê hoạt động như một chất kích thích trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất, có lợi cho việc giảm cân.‏

‏Một số nghiên cứu đã chứng minh lượng caffeine trong cà phê làm tăng sự trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu trên hơn 2.600 người cho thấy những người uống đồ uống có chứa caffeine giảm cân hiệu quả hơn so với nhóm đối chứng. Để giảm cân, đốt mỡ bụng với cà phê, nên hạn chế thêm đường và sữa vào thức uống này.‏