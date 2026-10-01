5 loại rau dễ tích lũy kim loại nặng khi trồng trong môi trường ô nhiễm

Đây là một số loại rau có khả năng hấp thu và tích lũy các chất này cao hơn những loại khác nếu được trồng trong môi trường ô nhiễm.

1. Rau muống

Rau muống, đặc biệt là rau muống nước, có khả năng hấp thu nhiều chất từ môi trường đất và nước. Đây cũng là lý do loài rau này thường được sử dụng trong các nghiên cứu về ô nhiễm kim loại nặng.

Khi nguồn nước tưới hoặc bùn đáy bị nhiễm chì, cadmium, arsenic..., cây có thể hấp thu các chất này qua hệ thống rễ. Một phần kim loại sau đó được vận chuyển lên thân và lá.

Nguy cơ đáng lưu ý hơn khi rau được trồng tại ao hồ, kênh mương hoặc vùng đất chịu ảnh hưởng của nước thải công nghiệp, khai khoáng hay hoạt động sản xuất.

Điều này không có nghĩa rau muống thông thường là rau "nhiễm kim loại nặng". Mức độ tích lũy phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đất, nước và điều kiện canh tác.

2. Rau cải

Các loại rau thuộc nhóm cải như cải xanh, cải thìa, cải ngọt cũng có thể hấp thu kim loại nặng từ đất.

Trong môi trường đất bị nhiễm cadmium hoặc chì, hệ thống rễ của cây có thể hút các nguyên tố này và vận chuyển lên phần thân, lá. Mức độ tích lũy thay đổi theo từng giống cây, đặc tính đất và nồng độ chất ô nhiễm.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, nguồn gốc rau và điều kiện canh tác có ý nghĩa quan trọng hơn việc chỉ nhìn vào tên loại rau.

3. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina có tốc độ sinh trưởng nhanh và hệ thống rễ có khả năng hấp thu nhiều nguyên tố khoáng trong đất. Trong điều kiện đất bị ô nhiễm, một số nghiên cứu ghi nhận khả năng tích lũy kim loại nặng ở rau bina.

Cadmium là một trong những chất được quan tâm bởi cây có thể hấp thu nguyên tố này từ đất. Khi đi vào cơ thể với lượng lớn hoặc kéo dài, cadmium có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe, đặc biệt đối với thận và hệ xương.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: rau bina trồng trên đất sạch vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, không nên vì nguy cơ tích lũy kim loại trong môi trường ô nhiễm mà đánh đồng tất cả rau bina với thực phẩm nguy hiểm.

4. Rau dền

Rau dền là một loại rau phổ biến và có khả năng sinh trưởng ở nhiều điều kiện đất khác nhau. Chính khả năng hấp thu các nguyên tố trong đất khiến rau dền cũng được nghiên cứu trong các mô hình xử lý hoặc đánh giá ô nhiễm đất.

Trong đất chứa hàm lượng kim loại nặng cao, cây có thể hấp thu và tích lũy một phần các nguyên tố này ở rễ, thân và lá.

Đây là vấn đề đáng quan tâm tại những khu vực trồng rau gần nguồn phát thải công nghiệp, khu khai khoáng hoặc những nơi sử dụng nguồn nước tưới không được kiểm soát.

5. Cần tây

Cần tây cũng thuộc nhóm cây có thể hấp thu kim loại từ môi trường đất. Một số nghiên cứu về rau trồng trên đất ô nhiễm cho thấy khả năng tích lũy các nguyên tố như chì và cadmium khác nhau tùy loài và điều kiện canh tác.

Điểm quan trọng là khả năng hấp thu kim loại nặng không chỉ phụ thuộc vào bản thân cây. Độ pH của đất, hàm lượng chất hữu cơ, loại kim loại, nồng độ ô nhiễm và đặc tính của từng giống cây đều có thể làm thay đổi lượng kim loại được cây hấp thu.

Các chuyên gia về an toàn thực phẩm thường nhấn mạnh yếu tố nguồn gốc và môi trường canh tác khi đánh giá nguy cơ kim loại nặng trong rau. Kim loại nặng có thể tồn tại tự nhiên trong đất nhưng nguy cơ tăng lên tại những khu vực chịu tác động của nước thải công nghiệp, khai khoáng, giao thông, chất thải hoặc nguồn nước tưới bị ô nhiễm.

Người tiêu dùng nên làm gì?

Với rau mua về, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên rau được sản xuất tại vùng canh tác được kiểm soát. Không nên mua rau trồng ở những khu vực có dấu hiệu ô nhiễm hoặc sử dụng nguồn nước không rõ chất lượng.

Rau ăn sống cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch. Với rau ăn lá, có thể loại bỏ những phần dập, úa và đất bám trước khi chế biến.