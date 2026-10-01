Vì sao nhiều gia đình trồng cây khế trong sân? Hóa ra không chỉ để lấy quả

Hình ảnh cây khế cũng có một vị trí đặc biệt trong văn hóa dân gian Việt Nam. Đó là ý nghĩa gì?

Nhiều gia đình trồng cây khế trong sân nhà không chỉ để lấy quả ăn mà còn có lý do phong thủy đặc biệt.

Cây khế gắn với quan niệm về tài lộc

Trong quan niệm phong thủy dân gian, cây khế thường được gắn với sự sung túc, may mắn và tài lộc. Đặc biệt, khi cây phát triển xanh tốt, ra nhiều hoa, sai quả, hình ảnh này được liên tưởng đến một gia đình có cuộc sống đủ đầy, làm ăn thuận lợi và có "lộc".

Quả khế khi chín chuyển sang màu vàng cũng khiến nhiều người liên tưởng đến vàng bạc, của cải. Vì vậy, cây khế đôi khi được lựa chọn làm cây trồng trong sân vườn với mong muốn tạo nên không gian vừa xanh mát vừa mang ý nghĩa may mắn.

Cây khế trong sân nhà (Ảnh minh họa).

Biểu tượng của tiền bạc, "đổi đời"

Cây khế còn có một mối liên hệ đặc biệt với văn hóa Việt Nam thông qua truyện cổ tích "Ăn khế trả vàng".

Trong câu chuyện, người em sau khi được chia cho cây khế đã chăm sóc cây, đến mùa cây sai quả. Chim thần xuất hiện ăn khế và sau đó đưa người em đến nơi có vàng. Nhờ số vàng này, cuộc sống của người em thay đổi.

Từ một chi tiết trong truyện cổ tích, hình ảnh cây khế trong đời sống văn hóa vì thế dễ được liên tưởng đến vàng bạc, sự đổi đời và thành quả nhận được sau quá trình chăm sóc.

Đây cũng là một trong những lý do khiến cây khế có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong tâm thức nhiều người Việt, dù không thể xem câu chuyện cổ tích là căn cứ chứng minh tác dụng phong thủy của cây.

Quả khế 5 cạnh và cách lý giải ngũ hành

Một đặc điểm thú vị khác của cây khế là hình dáng quả. Khi cắt ngang, quả khế tạo thành hình ngôi sao với 5 cạnh.

Trong một số cách diễn giải phong thủy hiện nay, hình dạng này được liên hệ với quan niệm ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, từ đó được xem như biểu tượng của sự cân bằng và hài hòa.

Cách lý giải này khá phổ biến trong các nội dung phong thủy, nhưng cũng cần hiểu đúng: đây là cách diễn giải mang tính biểu tượng, không phải kết luận của khoa học thực nghiệm.

Trồng cây khế còn có nhiều lợi ích rất thực tế

Bỏ qua yếu tố phong thủy, cây khế vẫn là một lựa chọn khá phù hợp với nhiều gia đình.

Cây có tán lá xanh, có thể tạo bóng mát cho sân vườn. Hoa nhỏ, quả mọc thành chùm và khi chín có màu vàng tạo điểm nhấn cho không gian. Quan trọng hơn, gia chủ có thể thu hoạch quả để ăn hoặc chế biến các món ăn quen thuộc.

Khế cũng không phải loại cây đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ nếu được trồng ở điều kiện phù hợp. Vì vậy, một cây trong sân có thể đồng thời đáp ứng nhiều mục đích: làm cảnh, tạo bóng mát và cho trái.

Với những gia đình coi trọng phong thủy, ý nghĩa biểu tượng của cây lại trở thành một lý do bổ sung.